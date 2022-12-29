風流球星C朗不要名模！出身Gucci店員的Georgina Rodriguez，如何捉住帥氣萬人迷的心？

球王美斯的愛情故事大家都聽過了，真可算是現代童話故事，那麼與美斯亦敵亦友的帥氣球星C朗的愛情故事呢？同樣動人！雖然C朗和美斯兩人在足球方面能力難分高下，但愛情觀卻南轅北轍。比起專一的美斯，帥氣的C朗超多緋聞，從名模到人氣女星，再到女主播，所有女友加起來可能不止一隊足球隊！但現在的他獨愛女友Georgina，很多人都不解為甚麼那麼多顏值高、身材好、又有知名度的名模都不能駕馭C朗，偏偏一位名店店員卻能抓住他的心？

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深情球王美斯與Antonella的傳奇愛情故事：9歲定終生！贏得世界盃，都比不上與愛妻相戀！球場外的美斯，是個情痴！

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對初戀女友念念不忘？

C朗的緋聞女友多不勝數，當中集齊各界知名女性，好像葡萄牙知名主持人、印度演員、其中還有知名度極高的網紅Kim Kardashian，及無數的模特兒。眾多女友中，最為人津津樂道的有兩人……

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其中一位是他的初戀Jordana Jardel，是隊友的姐姐，也是一名巴西模特兒。當時才嶄露頭角的C朗對身材樣貌出眾的她一見鍾情，兩人很快便開始交往。據報道因為性格不合，這段感情僅僅維持了三年。不過稚嫩的C朗對這段感情十分不捨，很長一段時間沉浸在傷心之中。有媒體發現C朗其後與許多跟初戀Jordana Jardel同類型的女生，不知是否對初戀依然念念不忘？

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