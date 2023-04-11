「其實只是性滿足，不是真正愛情！」吳耀漢的另類愛情故事：年輕曾為性瘋狂，與真愛第二任太太攜手走過半世紀

資深喜劇演員吳耀漢日前離世，享年83歲。入行近半世紀的吳耀漢，參演過百部電影，更曾兩度提名香港電影金像獎最佳男主角，相信大家即使對他認識不深，也總會在熒幕上看過他的演出。常言道一個成功的男人，背後也定必有太太支持。而曾經歷婚姻失敗的吳耀漢，便和第二任太太Susan一起走過逾半世紀，不離不棄，造就只屬於他們的愛情故事。

21歲為性而結婚，半年後離婚收場

出身於富裕家庭的吳耀漢，15歲時被家人送到英國寄宿學校，在留學期間他遇上外藉初戀女友，更在兩年後不理父親反對堅持結婚。當年只有21歲出頭的他結果遭到父親「斷糧」，不再在金錢上支援他。吳耀漢多年後曾在訪問表示當年的自己在愛情和麵包中選擇了前者，為了不初父親看扁，他靠自己打工賺錢，養活家庭。

年輕時有誰不是為愛情瘋狂，只可惜吳耀漢在婚後才發現跟太太並非真愛：「當時覺得很愛她，初戀嘛！其實只是性愛滿足，不是真正愛情，半年後就離婚。」可惜他醒覺的時候，父親已離世，當然吳耀漢窮得連機票也買不起，未能回港與父親告別，一切也來得太遲。

與現任太太一起走過五十載

其後吳耀漢在演出BBC劇集時結識了現任太太Susan，Susan的來頭也不小，除了是傳奇髮型師Vidal Sassoon的第一代入室弟子，更是李小龍的御用髮型師。二人在1965年結婚，婚後育有三女一子，包括演員吳嘉龍。1970年二人返港後更在太子道西經營「蘇珊髮型屋」，引來不少名人光顧，女星金燕玲亦是其常客之一。

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二人婚後人前人後同樣恩愛，吳嘉龍不時都會在社交媒體上分享與父母的逗趣合照，感情十分要好。惟近年吳耀漢身體開始出現毛病，更曾透露自己要每天洗腎，幸得太太一直在身邊不離不棄，一直伴他走到最後。所謂「執子之手，與子偕老」，在人生的最後一段路上，有所愛之人陪伴，已是最美好的事。