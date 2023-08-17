廝守一輩子的愛情：結婚二十載、與陳子聰攜手捱過重病！何超儀：「如果沒有他，我甚麼都做不到。」

常說夫妻共富貴，不一定能共患難，有多少山盟海誓，最後也只落得大難臨頭各自飛的下場。愛情，從來也是一個考驗，捱不過，就只好再原地停留，等待下一位郎君；合格了，便能像童話故事般，雙雙走到那白頭到老的開心結局。

已故賭王何鴻燊的千金何超儀，一向也是我行我素，由當歌手、演員開始，至到和陳子聰成婚，她的一舉一動，雖然總是與世俗眼中的「豪門千金」並不相乎，但卻使她予人前所未有的貼地感。近日何超儀登上了鄭裕玲主持的網上節目，談及丈夫陳子聰患病經歷。

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早在兩個月前，已有消息傳出陳子聰去年曾一度病危，當時何超儀曾表示丈夫患上了「好棘手」的病，但沒有公開詳情，直至日前，何超儀在節目中，首次面向鏡頭，詳細講述了丈夫的真正病況。去年9月尾，陳子聰回到澳洲探親，大吃大喝之餘，更體力勞動。有一天陳子聰出現腰痛，起初只以為是搬重物後扭傷，怎料有天他駕車送朋友到急症室時，突然腹部劇痛，使他在醫院門外當場暈倒。

入院6小時後，醫生證實陳子聰是大動脈撕裂，痛得他致電何超儀時也說不出話，只能由陳爸爸代為轉告，還未及了解詳情，陳子聰便要立即剖腹動手術，清理腹部積血和修補大動脈，當時正在韓國參與電影節的何超儀，也馬上飛到澳洲，伴在丈夫左右。

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「我每天都吃很多、穿保暖內衣、貼暖貼，為他暖腳。」

何超儀趕至澳洲後，看見的已是昏迷未醒的丈夫。病床上的陳子聰插滿了各種喉管，彷如一個人體拖板，加上開刀後，他的腹部漲如懷有9個月身孕般巨大，連何超儀也直言十分誇張。經過4天的手術，陳子聰仍是昏迷未醒，一睡就是一個多月。

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這段日子，對何超儀來說就是度日如年，每天在床邊照料丈夫的她，發現丈夫腳掌開始變紫，連醫生也沒辦法處理。深怕丈夫會被截肢，她決定每天都吃大早餐、狂吃炸魚和飯、穿上保暖內衣、貼暖貼，每天都以手為他暖腳，不時更以「BB話」和丈夫說話：「醫生們真的可以把我當成瘋婦。」

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