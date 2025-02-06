Kanye West妻子Bianca Censori全祼走上格林美獎紅毯：是時尚創舉還是扭曲的愛情？

這幾天在時尚圈鬧得熱哄哄的，莫過於Kanye West（Ye）和太太Bianca Censori出席格林美獎時，Bianca突然脫下大衣，以「三點全露」的造型震驚紅毯。即使事後二人後來被主辦單位趕離現場，仍無阻相關短片在網上瘋傳，這次的瘋狂舉動，不禁再次讓人懷疑：究竟Bianca是走在時尚尖端，還是如傳聞所言，被Ye控制？

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和Kim Kardashian離婚後，Ye於2023年與他旗下品牌Yeezy的建築主管Bianca Censori成婚，身材姣好的Bianca很快便成為傳媒焦點，但震撼我們的，是她一而再，再而三的「瘋狂」時尚造型。翻看Bianca自和Ye同框後的照片，不難總結出以下的關鍵字——透視、貼身，甚至是「裸露」來形容也不足為過。

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在去年Yeezy 2025春夏秀場上，Bianca以一頭粉紅曲髮造型亮相，身上只穿了一件膚色透視緊身衣；在Yeezy的Instagram上，亦不時能看到Ye大方公開Bianca的造型照，當然，幾乎全部也是走裸露風格，穿和沒穿也只差一線。

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一方面有人說Bianca有露體的癖好，無時無刻在炫耀那值得自豪的身材；那一方面也有人指Bianca是在受Ye控制，只要仔細分析Bianca的造型，便能看出Ye正在把她打造成第二個Kim Kardashian。回顧以往和Kim的關係，當年亦有指Ye一直在控制Kim的造型風格。

這次Ye帶同Bianca一同走上格林美獎紅毯，Bianca本以一身黑色毛絨大衣現身，走至拍照位時，Ye低頭和她說了幾句話後，Bianca便轉身脫下大衣，身上只剩下比紙更薄的透明薄紗連身短裙，震驚全場。仔細看脫衣前的片段，Bianca在和Ye談話時曾搖頭拒絕，後來則以不自在的表情任人拍照。

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Bianca是在被Ye控制嗎？曾有外國媒體找來肢體語言專家，分析Bianca一次在街上手抱枕頭的造型，專家指Bianca臉上表情厭惡，有意隱藏自己；加上與Ye同行時，她偏向稍落後於男方，顯出關係中的疏離感。另一邊廂，Ye的前女友Julia Fox曾公開指自己在與其交往時，也被當成人偶般改造。

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說回Bianca的背景，她畢業於澳洲在墨爾本大學的建築學系，同時擁有碩士學位，是一位才華洋溢的建築師，和Ye一起前，穿衣風格亦才未曾如此暴露，說她的造型受Ye影響相信也是合理。

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說到底，一段對的關係，應是雙方平等、共同進步。若對方獨大，自己只能言聽計從，這仍是愛情嗎？自願與否，也應及早脫離有毒關係，學懂愛惜自己，才值得被愛。