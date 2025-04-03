這才是愛情應有的模樣！Anya Taylor-Joy談及丈夫：「我真的超愛他！」簡單幾句道出真正的幸福愛情

近日，Anya Taylor-Joy上了《The Drew Berry Show》，在訪問中她被問到丈夫Malcolm McRae的時候。她一臉甜蜜的模樣，忍不住說「我真的超愛他」，編者簡直感覺到幸福感從螢幕中溢出，傳染到我了！她還說道這一番話，讓我瞭解到原來這才是真正有營養的愛情啊。

愛人之前，首先要成為完整的自己！

很難想像一個知名女演員，特別是那麼多男粉絲的女神，居然毫不避忌的在節目上回答。「嗯～我真的超愛他！」她一臉甜蜜的說。「我真的很幸運！」。能有正確愛人的能力，與家庭培養息息相關，Anya還提到爸爸從小告訴她，「你不是在尋找另一個一半，然後將你變得完整，應該是你已經是一個完整的，如果幸運的話，你會找到另一個完整的人，會將你變得更強大！」

真的！每個人在愛人之前，首先要學懂愛自己，將自己變得獨立、完整，才能有愛人的能力。許多人以為要找一個一凹一凸的人，讓對方將自己變得完整，在對方身上奪取，或者依賴對方，讓自己變得完整。但現實中，沒有人希望為另一個人的人生負責。只有當自己是個完整個體，才能有給予的能力，在一段感情中互相給予，互相滋養！

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