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「世」界味覺之旅
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02/09/2022

新派名人飯堂開期間限定「冰室」！必試沙嗲和牛菠蘿包、雞尾酒版手拉奶茶！同場加映：10道菜嘗味餐單，15年花雕西班牙紅蝦鮮味入魂！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　早前跟友人相約到中環IFC商場的新派粵菜廳 Chinesology「唐述」吃晚飯，一步踏進餐廳，經過長長暗黑時光走廊，從遠處看見酒吧區聳立了一個霓虹燈招牌，上面寫著「唐述冰室」四個大字，感覺玩味十足，原來餐廳主廚周世韜師傅和酒吧經理曾贊凡一同打造了一個期間限定懷舊冰室，好奇心驅使下，晚飯前便先來試一試 「冰室餐單」。

 

 

　　冰室裏的食物和飲品，靈感全部來自香港土生土長的童年美食回憶，例如有「沙嗲」和「菠蘿牛」，當然跟坊間茶餐廳賣的不一樣，這裏的沙嗲牛肉菠蘿包用上和牛做餡料，配合惹味非常的沙嗲汁，真心食過翻尋味；另外麻辣番茄西多士同樣精采，炸得外脆內鬆軟的西多士夾著番茄麻辣醬，吃時倒下糖醬，一時間口腔裏有齊酸、甜、辣三種滋味，趣致又美味。

 

 

　　飲品方面亦毫不輸蝕，點了用唐述自家氈酒、蛋黃酒、砵酒同黑白淡奶炮製的唐述手拉奶茶，餐廳還特意找來凍奶茶陶瓷杯作容器，玩味指數立即加倍提升；友人點了牛肉紅湯，用了福興氈、番茄汁、話梅和牛肉清湯製作，亮點是加了余均益辣椒醬，味道酸酸辣辣，十分醒胃，活生生就是一杯港版血腥瑪莉。

 

 

下頁即睇10道菜嘗味餐單：紅雙囍15年花雕配西班牙紅蝦

 

 

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