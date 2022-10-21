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「世」界味覺之旅
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21/10/2022

城中大熱！大館百年古蹟化身華麗英倫食府！銀盤盛載法國生蠔魚子醬、牛油汁原條龍脷魚、餐車席前即切熟成牛肋肉，當一晚英倫貴族

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了一間近期城中大熱，位於大館裏面的百年古蹟餐廳 Magistracy Dining Room，顧名思義餐廳選址於舊有香港中央裁判司署 The Magistracy 裏面，裁判司署於1984年停止運作後，一路蟄伏多年，最近終於完成第一階段修復工程，一間美輪美奐，充滿英倫高級食府色彩的餐廳 Magistracy Dining Room 亦應運而生。

 

 

　　除了餐廳之外，連接著用餐區的戶外花園亦設計成綠意盎然，帶著濃郁英式庭園色彩的花園酒吧 Botanical Garden 亦同步登場，記得餐廳剛剛開幕時，因為訂不到位置用餐，於大館其他餐廳吃過晚飯，便跟朋友來到 Botanical Garden 喝一杯餐後 Cocktail，在舒適愜意的庭園中輕談淺酌，一切來得太美妙。

 

 

　　一步踏進 The Magistracy，先要通過一條充滿古典色彩的走廊，如同踏入了時光隧道，之後便正式來到 Magistracy Dining Room，率先映入眼簾是那高聳的拱形天花，下面是紅色半圓梳化和橙紅色皮椅子，跟鋪上白枱布的餐卓尤其相襯，淺色牆身上有木製裝飾物，配上帶點油亮的長木地板，還有餐廳經理、侍應，還有客人全部都穿著亮麗（餐廳有正式衣著規範），一時間猶如置身於倫敦的傳統高級餐廳裏面。

 

 

　　安坐好後，先來一口香檳清洗味蕾，再吃一點餐廳自家製的酸種麵包打開胃口，為之後的菜式做好準備。

 

　　餐廳由米芝蓮星級廚師 Chef Matthew Kirkley 出任行政總廚，配合建築物獨有的歷史元素，餐單以呈現傳統英倫菜式為主，過半數屬於海鮮料理，自己向來愛吃海鮮，充滿期待。

 

下一頁：更多精彩菜式—法國生蠔、魚子醬、雞尾酒蝦、黃金蟹配多士

 

 

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