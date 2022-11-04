Travel & Dining
「世」界味覺之旅
travel Food Map Wine Recipe

04/11/2022

米芝蓮法日料理x茨城縣清酒餐單：青瓜花釀龍蝦、蝦夷鮑魚、原隻平原雞釀雞肝臘腸飯，全清酒配搭滋味映襯

#米芝蓮 #甜品 #美食地圖 #中環 #茨城 #法國菜 #清酒 #日本菜 #Food Map #美食 #曲奇 #烤雞 #ZEST by Konishi #Fine Dining #米芝蓮一星 #Sake #波士頓龍蝦 #棉花糖 #純米吟釀 #青瓜花 #雞肝 #鮑魚肝醬 #法日菜 #香茅雪糕 #開心果撻 #無花果撻 #臘腸飯 #平原雞 #椰菜花凍湯 #清酒配對 #蝦夷鮑魚 #神奈川縣牙帶魚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　隨著日本清酒釀造技術愈趨成熟，出現了類近葡萄酒的香氣型清酒，世界各地的高級餐廳亦隨之把清酒列入他們的配酒名單之中，甚至出現了全清酒配對的嘗味餐單，最近就到訪了米芝蓮一星餐廳 ZEST by Konishi，目的就是為了品嘗以茨城縣清酒配對餐廳主廚 Konishi San 炮製的日、法料理，實在是一切來得充滿著期待。

 

 

　　餐廳位於中環安蘭街，佔地頂樓的兩層空間，上層擁有酒吧連露台戶外位置，下層則是用餐區域，午餐時段到訪，大量自然光擁入，感覺特別悠閒愜意。

 

　　先來試一試麵包，不知何時開始，麵包已經成為客人是否到訪餐廳的其中一個選項，有些麵包控更會因為對某一款麵包念念不忘而再次重訪餐廳，這裡的出品，不會叫人失望。

 

 

　　未正式啟動餐單，先來餐前小吃，侍應送來了用椰菜花蓉打成的凍湯，加入不同時令蔬菜，味道清新討喜，胃口大開。

 

 

　　Stuffed Zucchini Blossom with Lobster – 第一道菜Konishi San用上意大利青瓜花入饌，於花卉中釀入以波士頓龍蝦炮製的餡料，旁邊還放了一隻去殼龍蝦鉗，龍蝦肉質彈牙爽嫩，意大利青瓜花散發著獨有的花香味道，跟以海蜇蝦和西洋菜打成的醬汁尤其匹配。

 

 

　　配上是日第一款清酒「君萬代 純米吟醸 流行猫」，用上茨城縣的大米和天然井水精心浸泡出來，一口喝下，能嘗到大米的淡淡香氣和溫和的甜味，把龍蝦的鮮味完美提升。

 

 

下一頁更多精彩菜式—蝦夷鮑魚、神奈川牙帶魚

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章

You May Also Like

#米芝蓮 #甜品 #美食地圖 #中環 #茨城 #法國菜 #清酒 #日本菜 #Food Map #美食 #曲奇 #烤雞 #ZEST by Konishi #Fine Dining #米芝蓮一星 #Sake #波士頓龍蝦 #棉花糖 #純米吟釀 #青瓜花 #雞肝 #鮑魚肝醬 #法日菜 #香茅雪糕 #開心果撻 #無花果撻 #臘腸飯 #平原雞 #椰菜花凍湯 #清酒配對 #蝦夷鮑魚 #神奈川縣牙帶魚
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk