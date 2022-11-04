米芝蓮法日料理x茨城縣清酒餐單：青瓜花釀龍蝦、蝦夷鮑魚、原隻平原雞釀雞肝臘腸飯，全清酒配搭滋味映襯

隨著日本清酒釀造技術愈趨成熟，出現了類近葡萄酒的香氣型清酒，世界各地的高級餐廳亦隨之把清酒列入他們的配酒名單之中，甚至出現了全清酒配對的嘗味餐單，最近就到訪了米芝蓮一星餐廳 ZEST by Konishi，目的就是為了品嘗以茨城縣清酒配對餐廳主廚 Konishi San 炮製的日、法料理，實在是一切來得充滿著期待。

餐廳位於中環安蘭街，佔地頂樓的兩層空間，上層擁有酒吧連露台戶外位置，下層則是用餐區域，午餐時段到訪，大量自然光擁入，感覺特別悠閒愜意。

先來試一試麵包，不知何時開始，麵包已經成為客人是否到訪餐廳的其中一個選項，有些麵包控更會因為對某一款麵包念念不忘而再次重訪餐廳，這裡的出品，不會叫人失望。

未正式啟動餐單，先來餐前小吃，侍應送來了用椰菜花蓉打成的凍湯，加入不同時令蔬菜，味道清新討喜，胃口大開。

Stuffed Zucchini Blossom with Lobster – 第一道菜Konishi San用上意大利青瓜花入饌，於花卉中釀入以波士頓龍蝦炮製的餡料，旁邊還放了一隻去殼龍蝦鉗，龍蝦肉質彈牙爽嫩，意大利青瓜花散發著獨有的花香味道，跟以海蜇蝦和西洋菜打成的醬汁尤其匹配。

配上是日第一款清酒「君萬代 純米吟醸 流行猫」，用上茨城縣的大米和天然井水精心浸泡出來，一口喝下，能嘗到大米的淡淡香氣和溫和的甜味，把龍蝦的鮮味完美提升。

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