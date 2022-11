季節限定！$2,980／位意、港名廚聯手無敵蟹宴！足料焗釀大閘蟹蓋、蟹公蟹乸做蟹粉配炸饅頭、蟹粉獅子頭蛤汁意大利飯，超驚喜蟹粉葡撻

已經一段時間沒有到訪 Ciak - In The Kitchen,最近終於重訪,為的不只是品嘗餐廳行政總廚 Valentino Ugolini 的手藝,而是連同另一間心儀餐廳,主打亞洲菜的「老爸剎廚房」行政總廚兼合夥人鍾樹棠(Billy 哥) 的出品都一次過嘗到,原因是兩大名廚襯著深秋,蟹季來臨,於是聯手推出蟹饌美酒盛宴,融合意大利菜和亞洲菜的精髓,炮製出一共8道的精緻蟹菜和大閘蟹美食,想想也叫人期待。

