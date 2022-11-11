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「世」界味覺之旅
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11/11/2022

季節限定！$2,980／位意、港名廚聯手無敵蟹宴！足料焗釀大閘蟹蓋、蟹公蟹乸做蟹粉配炸饅頭、蟹粉獅子頭蛤汁意大利飯，超驚喜蟹粉葡撻

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　已經一段時間沒有到訪 Ciak - In The Kitchen，最近終於重訪，為的不只是品嘗餐廳行政總廚 Valentino Ugolini 的手藝，而是連同另一間心儀餐廳，主打亞洲菜的「老爸剎廚房」行政總廚兼合夥人鍾樹棠（Billy 哥） 的出品都一次過嘗到，原因是兩大名廚襯著深秋，蟹季來臨，於是聯手推出蟹饌美酒盛宴，融合意大利菜和亞洲菜的精髓，炮製出一共8道的精緻蟹菜和大閘蟹美食，想想也叫人期待。

 

 

　　安坐好後，先來一口法國香檳 Legras & Hans Intuition Brut Champagne，喚醒沉睡半天的味蕾。

 

　　先來餐前小吃蟹肉泡芙，加入意大利青瓜增添清新氣息，一口吃下，胃口大開。

 

 

　　涼拌鮮蟹肉芝麻汁豆腐 – 老巴剎廚房行政總廚 Billy 哥挑選日本最好的海蟹和豆腐入饌，用清新的豆腐突出蟹肉的鮮甜，再加入香濃的日本芝麻醬調味，簡單地討人歡喜。

 

 

　　貴妃蟹肉一口沙律配魚子醬 – 輪到CIAK主廚 Valentino Ugolini出場，於老虎蟹肉沙律中加入青瓜、紅甜椒、蛋黃醬和香葱，置頂放上牛油果醬，還有矜貴的 Ossietra魚子醬加持，徒手以一片羅馬生菜包著放入口中，爽脆的生菜和鮮甜的沙律完美融合，美味之餘亦感覺清新。

 

 

　　上菜前侍酒師先為我們換上白餐酒 Domaine Rolet Arbois Vin Jaune，氣味像極了花雕，一口喝下，卻沒有花雕酒甜身的後勁，不過神奇的事之後會發生。

 

 

下一頁：更多精采菜式 —香焗大閘蟹蓋、蟹粉蟹黃炸饅頭、大閘蟹扁意粉

 

 

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