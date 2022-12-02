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「世」界味覺之旅
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02/12/2022

為何飛東京前還要吃Omakase？貴價高質米芝蓮壽司午餐：青森大間吞拿魚、根室馬糞海膽、紅楚蟹、海鰻，連魷魚都令人驚艷！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　經過接近三年沒有飛的日子，是日終於再一次踏入機場禁區，原來以為會人山人海，特意提早到達機場，不過實際情況不似預期，由領取登機證、寄行李，再步入禁區過海關，全程不用半小時便來到閘口附近貴賓室，安坐下來開始寫稿。是次飛行目的地是港人最愛的東京，不過出發前依然來了一頓壽司午餐，或許你會問點解唔留返東京至食？原因很簡單，因為東京的 鮨 さいとう 是 「預約不能」 店，反正已經差不多有一年沒有到訪香港的「鮨．齋藤」，於是便來過過口癮，彌補預約不到東京本店的遺憾。

 

 

　　是日午餐由主廚 Kubota San 主理，跟上次來的師傅不一樣，期待度立即加倍提升。

 

 

　　先來鮮味綻放的北海道三文魚子作前菜，每一粒魚子都圓渾飽滿，一咬落去立即應聲爆開，一時間嘴巴變成了三文魚子的舞場。

 

 

　　跟著是來自大分的剝皮魚，Kubota San 將剝皮魚變成魚肉碎，再加入調味，感覺清新討喜。

 

 

　　只見大廚在烤爐上輕輕烤過紫菜，之後便用來包著同樣燒得香氣撲鼻的北海道帶子，再親手送到我們手上，一口咬下，屬於帶子的鮮和紫菜的香混然一體，吃罷，唇齒留香。

 

 

下一頁：壽司時間！右口魚、金目鯛、鯖魚卷、紅楚蟹、拖羅

 

 

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