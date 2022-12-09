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「世」界味覺之旅
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09/12/2022

銀座壽司名店廚師發辦：別具風味壽喜燒風吞拿魚、炭烤青森大間大拖羅、三文魚子馬糞海膽杯！同場驚喜：皮脆肉嫰喉黑魚壽司

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　出發日本前急不及待於香港吃了一頓米芝蓮壽司午餐，試問人在東京又怎可能不吃壽司呢，不過是次旅程實屬即興性質，很多想試的店都未有足夠時間預約，幸好得到友人A相助，臨時幫我預約了一間知名的銀座高級壽司店「鮨 石橋正和」，才不至陷於人入寶山卻空手已回的局面，實在是一切來得太感謝！

 

　　餐廳位於銀座8丁目的繁華路段，附近高級食肆臨立，乘電梯到3/F，微微幽暗的燈光影襯著餐廳的招牌「鮨 石橋正和」，帶一點點懷舊的情調。一步踏進餐廳，主廚兼餐廳負責人石橋正和立即親切地說「歡迎光臨！」，安坐於最多可以坐9個人的L形壽司吧枱的靠牆位置，點了啤酒清清味蕾，為之後的美食作好準備。

 

 

　　石橋師傅曾於美國留學，講得一口流利英語，即使日文不靈光，也可用英文溝通。

 

 

　　是夜餐單先由椀物揭開序幕，師傅用上來自千葉縣的甘鯛入饌，魚肉非常軟嫩，湯頭又鮮又甜，亮點是加入了用蓮藕蓉和蓮藕粒做成的蓮藕件，口感層次豐富，吸收了湯液精華，構成一個動人的開始。

 

 

　　之後是用剝皮魚包著剝皮魚肝炮製而成的一口小吃，魚肉的鮮遇上魚肝的鮮，鮮味滿載；隨之而來是輕輕灼熱過的秋刀魚，加入酸汁調味，瞬間胃口大開。

 

 

　　灼燃過的目光魚隨後送上，軟嫩到一個點的魚肉來得油脂豐腴；來自岩手縣的炸蠔鮮度甚高，上面放了番茄碎和洋葱碎，跟蠔一同享用，平衡了炸物的油膩。

 

 

　　跟著是一款壽喜燒風的燒吞拿魚，用沾滿蛋液的吞拿魚一口吃下，魚香和蛋香渾然天成，第一次吃到這種方式炮製的吞拿魚。

 

 

　　來到餐廳名物鮟鱇魚肝最中餅，酥脆的最中餅夾著軟滑的鮟鱇魚肝慕絲，再加入放了柚子皮的柿餅，油潤的魚肝得到柿餅的加持，鮮味香濃之餘又平衡了油膩感，好吃得念念不忘。

 

 

下一頁即睇精彩手握壽司：青森大間中拖羅、虎蝦、喉黑魚

 

 

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