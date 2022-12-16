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「世」界味覺之旅
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16/12/2022

冬至節慶提案：酒店米芝蓮中菜廳嘗香噴噴雙色芝士焗蟹蓋、嫩滑芙蓉乳龍蝦、牛骨清湯崩沙腩，暖笠笠砂鍋酒香竹絲雞飯，傳統中見心思！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　來到十二月，除了普世歡騰的聖誕節可以盡興之外，冬至亦是一個與家人同聚，大肆飲食慶祝的好日子，下星期四便是冬至，大家想好了在哪裏吃飯沒有？早前來到已經一段時間沒有到訪的尖東香格里拉酒店中菜廳「香宮」食晚飯，目的是要品嘗剛剛於今年新上任的中菜行政總廚黃偉文師傅的手藝，黃師傅曾效力於不少星級中菜廳，鍛鍊出一身好廚功，擅長以優質時令食材，加入傳統粵菜的烹調技巧，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌，一切來得充滿著期待。

 

 

　　安坐好後，先來一口金盞花桂花綠茶，清幽的花香和茶香，立即喚醒沉睡了半天的味蕾。

 

 

　　黃金皮蛋伴酸薑 – 餐前小吃有加入了酸薑汁液製作的黃金皮蛋，黃師傅特別選用四川皮蛋入饌，入口軟滑之餘還能吃到屬於皮蛋自身的獨特味道。

 

 

　　蘋果木煙燻法國鱔 – 用上法國鱔炮製的煙燻菜式，黃師傅特別選擇蘋果木來做煙燻工序，貪其木味幽香，果然吃起來煙香怡人，同時口感柔軟，配合置底的醃漬蘿蔔同吃，清新感覺油然而生。

 

 

　　清酒醉鮑魚 - 大大隻的飽魚入口軟腍，淡淡然的酒香，美味之餘又能增添食慾。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—濃湯花膠雞絲羹、雙色芝士焗釀蟹蓋、芙蓉蒸乳龍蝦

 

 

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