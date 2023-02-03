Travel & Dining
「世」界味覺之旅
travel Food Map Wine Recipe

03/02/2023

尖沙咀高級日本割烹料理！嘗盡頂級季節滋味：皮脆肉香地金目鯛、爽嫩鮮甜伊勢海老天婦羅、吉列近江A4和牛、肥美冰見寒鰤

#美食地圖 #龍蝦 #尖沙咀 #吞拿魚 #日本菜 #日本料理 #天婦羅 #Food Map #美食 #刺身 #海膽 #割烹 #玉子燒 #近江牛 #鮟鱇魚肝 #鰤魚 #赤鯥 #大拖羅 #A4和牛 #北海道毛蟹 #H Zentre #伊勢海老 #中拖羅 #赤身 #蝦夷鮑魚 #釜飯 #冰見寒鰤 #地金目鯛 #薩摩芋 #長芋 #割烹炑 #博多士多啤梨 #真牡蠣 #白身魚 #真蠔 #北海道雲丹 #吉列牛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　農曆新年前和朋友到訪了一間剛剛開業的高級日本料理「割烹炑」，餐廳位於尖沙咀食肆臨立的 H Zentre 內，由曾經效力於天空龍吟、柏屋的 Alex 師傅掌廚，擅長使用季節時令食材入饌，為客人炮製出美味又精緻的佳餚美食。

 

 

　　一步踏進餐廳，率先映入眼簾是寬敞的U字形吧枱開放式廚房，共有14個座位，我們安坐於吧枱的正中央位置，可以近距離欣賞Alex 和另一位主理刺身師傅的廚藝之餘，又可以互動交流，一切來得太期待。

 

 

　　先付 - 是夜餐單由前菜開始，Alex 用輕輕炸過的車海老配搭菜之花、薩摩芋和長芋，味道清新討喜，瞬間打開味蕾。

 

 

　　刺身 - Alex 特意把六款刺身分時段上菜，先來白身魚薄切，擠一點橘子汁，提升鮮味。

 

 

　　椀物 - 加入當造北海道毛蟹、蕪菁、春菊、紅蘿蔔的椀物，湯液透明清甜，暖身又暖心。

 

 

下一頁：更多精菜割烹菜式—真牡蠣、地金目鯛、吉列近江A4和牛、冰見寒螄

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章

You May Also Like

#美食地圖 #龍蝦 #尖沙咀 #吞拿魚 #日本菜 #日本料理 #天婦羅 #Food Map #美食 #刺身 #海膽 #割烹 #玉子燒 #近江牛 #鮟鱇魚肝 #鰤魚 #赤鯥 #大拖羅 #A4和牛 #北海道毛蟹 #H Zentre #伊勢海老 #中拖羅 #赤身 #蝦夷鮑魚 #釜飯 #冰見寒鰤 #地金目鯛 #薩摩芋 #長芋 #割烹炑 #博多士多啤梨 #真牡蠣 #白身魚 #真蠔 #北海道雲丹 #吉列牛
More on Travel & Dining

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk