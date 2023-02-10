Valentine’s Day食中菜都可以好浪漫！高級粵菜廳情人節晚餐：玫瑰「花枝」、川貝螺頭杏汁燉靜岡蜜瓜湯、矜貴甘鯛琥珀龍蝦，由頭Sweet到尾

下星期便是情人節，相信各位熱戀男女們都忙於準備送給另一半的禮物，還有不能缺少一頓浪漫滿載的情人節晚餐，或許大家想起情人節，都會以西餐廳作為第一選擇，其實近年不少日本餐廳、東南亞餐廳，甚或中菜餐廳都會特別推出情人節餐單，早前就來到位於中環IFC，擁有維港夜景的高級粵菜廳「唐述」Chinesology 率先品嘗了一個取名為「世說．浪漫」，由餐廳廚藝總監周世韜師傅炮製，共有9道菜的情人節餐單，一切來得太美妙。

我們安坐於面向維港的卡位，侍應先送來一杯情人節特別調酒，用上餐廳自家釀造酒炮製，入口微甜，為晚餐帶來一個醉人的開始。

玫瑰花枝 – 第一道菜已經充滿著浪漫氣息，用上一整盤玫瑰花盛載著兩個玻璃容器出場，玻璃盅裏面是以花枝片砌成的玫瑰花，世韜師傅以紅菜頭汁染紅花枝，用葱油汁作調味，無論賣相和味道都討人歡喜。

玫瑰燒鵝酥 – 之後來了一款粉紅色的燒鵝酥，擁有三、四十層酥皮的燒鵝酥口感來得鬆化非常，燒鵝餡料十分惹味，吃完一件立即想多來一件。

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