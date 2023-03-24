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「世」界味覺之旅
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24/03/2023

米芝蓮意大利餐廳的愜意午餐：厚切帶子血橙花椰菜片、意大利菜湯蒸蛋、綠油油羅勒手切麵、西班牙里脊羊扒，感受春夏清新滋味

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　作為一名愛吃一族，除了留意城中有甚麼新餐廳之外，久不久也會回顧一下心儀餐廳，最近便重訪了已經一年有多未有踏足的米芝蓮一星意大利餐廳 Estro，品嘗主廚 Chef Antimo 炮製的夏日新菜式，一切來得充滿著期待。

 

 

　　Estro 的室內設計出自著名設計師 André Fu，店內的一枱一椅、一草一木，都散發著濃郁的意大利風情，為客人創造出一個既型格又舒適的用餐環境。

 

 

 

 

　　安坐好後，先來一口酒體略帶乾身，散發著淡淡青蘋果和柑橘香氣的氣泡酒 Pievalta Perlugo Zero，喚醒悠閒了半天的味蕾。

 

 

　　Aperitivo – 午餐由四款餐前小吃開始，先把用酒浸過的梨子放入嘴巴，味道清新滿載，胃口瞬間大開；之後是枕頭形狀的吞拿魚餡餅，再來一口賣相精緻的黑魚子芝士波波，結尾是充滿夏日感覺的西班牙凍湯。

 

 

 

 

 

　　這裡的麵包籃同樣叫人期待，除了麵包本身好吃之外，餐廳還會提供不同口味的橄欖油給客人選擇，選對喜歡的橄欖油，麵包的美味指數立即加倍提升。

 

 

 

　　下一頁：更多精彩意大利菜式—厚切帶子配血橙及花椰菜片、羅勒蒸蛋意大利菜湯、綠油油意大利手切麵

 

 

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