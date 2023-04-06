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「世」界味覺之旅
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06/04/2023

ifc又一靚景意大利餐廳！CP值高八道菜Tasting Menu，吃盡西西里紅蝦他他、香煎蒜香蟶子、北海道海膽意粉、炭烤宮崎和牛

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近來到中環 IFC 開業不久的新餐廳 PLEKA，餐廳位於商場4/F平台位置，擁有維港美景，不說不知，原來 PLEKA 是繼西九文化區PANO、海港城PALCO之後，第三間於維港兩岸開設的意大利餐廳，同樣由擁有多年意大利菜經驗的KEN SIR掌舵，而PLEKA更是第一間登陸港島中環的P系餐廳，實在是一切來得充滿著期待。

 

 

　　我們安坐於靠窗位置，一面欣賞著充滿詩意的維港夜景，一面喝著 Prosecco, Fantinel, DOC 氣泡酒，看著 sparkling wine 升起的泡沫，浪漫感覺油然而生。

 

 

　　PLEKA晚市時段有兩款Tasting Menu供應，一款是定價每位HK$988的六道菜餐單，另一款則是定價每位HK$1,288的八道菜餐單，一場來到，當然想試多一點，於是便揀了八道菜餐單，另外選了四杯酒的Wine Pairing，定價每位HK$498。

 

　　先來餐前小吃，用上麻油、醬油、薑絲調味的吞拿魚碎，配上自家製小麵包，一口吃下，滿心歡喜。

 

 

　　Sicilian Red Prawn Tartare – 大廚用上西西里紅蝦做他他，配上芹菜打成的菜泥，置頂還有黑魚子點綴，讓整道菜式美味之餘又充滿貴氣。

 

 

下一頁：更多精采菜式—香煎蒜香蟶子、北海道蟹肉咖喱湯、北海道海膽意粉

 

 

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