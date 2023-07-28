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「世」界味覺之旅
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28/07/2023

Seaview and CVIEW：M+頂層高級江蘇、浙江、上海名菜！香噴噴本幫燻魚、慈禧最愛樟茶鴨、矜貴鮮味蒸鰣魚、清甜爽脆河蝦仁

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　早前來到位於西九龍M+頂層的高級中菜廳 CVIEW「華」吃午飯，一步踏進餐廳，已經被優雅而華麗的環境所吸引，原來CVIEW的名字全部含有深意，C代表中華（China），中華美饌（Chinese Cuisine），文化（Culture）和創意（Creativity）；VIEW是觀點、見解和視野，跟「華」字結構縱直交叠，象徵著博大中華文化的互相交融，難怪餐廳的裝潢全部散發著濃厚的文化氣息。

 

　　要數餐廳設計，當然要歸功於香港著名設計師兼首席品牌顧問陳幼堅Alan Chan和室內設計師許諾，兩位大師以中國園林為主題創作出充滿閒情雅致的用餐空間，最吸引眼球是一出電梯便看見於中國園林中常出現的月門，之後是一條有維港美景相伴的長走廊，左面用中式屏風間出了正式的用餐區，而右手邊走廊位置則設置了40個向窗外海景的二人座位，最適合情侶約會，一切來得太美妙。

 

 

　　CVIEW「華」由曾拿下米芝蓮一星的星級名廚徐一鳴師傅主理，為客人提供傳統正宗江蘇、浙江及上海風味的佳餚，務求客人能品嚐到中華美食的精髓。

 

　　是日午餐由一道花雕醉雞開始，濃郁的酒香配上軟滑的雞肉，簡單地獲取了我們歡心。

 

 

　　爽脆的老醋紅蜇頭緊接登場，清酸的味道吃得胃口大開；之後來了一道本幫燻魚，徐師傅用上本幫上海古法方式烹調，煙燻過程中加入了香片茶葉、甘蔗和蔗糖，讓燻魚散發著濃郁的獨特香氣，一吃愛上。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—宋嫂魚羹、甜豆河蝦仁、松子桂花魚、蒸鰣魚、樟茶鴨

 

 

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