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「世」界味覺之旅
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25/08/2023

期間限定！澳門嘗到東京米芝蓮2星法國菜！紫海膽配越光米、75支侏羅黃酒醃鴿肉、立鱗燒北海道喜知次，滿足！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　上個月尾的東京之旅，原本想預約開業一年多便拿下米芝蓮二星殊榮的法國餐廳 SÉZANNE，不過因為同行其中一位友人於數個月前已經試過，於是便計劃留到下次再訪。想不到回到香港不到一個月，就收到SÉZANNE主廚Daniel Calvert於八月中旬要到澳門美獅美高梅酒店出任三天客席主廚的重大消息，愛吃如我當然要把握機會過大海品嘗Daniel的手藝，於是便在一個星期四的早上啟程前往澳門，來到MGM COTAI 品嘗Chef Daniel聯同 MGM廚師團隊一同炮製的10道菜餐單，實在是一切來得太美妙。

 

 

　　SÉZANNE由香港朋友十分熟悉的米芝蓮一星法式餐廳Belon前任主廚 Chef Daniel Calvert主理，Daniel出生於英格蘭東南部一個小鎮，之後到過倫敦、紐約、巴黎、香港，服務過不少星級餐廳鍛鍊廚藝，並於2021年7月來到東京四季酒店開辦法國餐廳SÉZANNE，不用半年便獲得米芝蓮一星肯定，其後於2023年東京米芝蓮指南再下一城摘下米芝蓮二星榮銜，可想而知Daniel的實力絕對不用置疑。

 

 

　　是次的客席餐廳選址於美獅美高梅酒店的Aji，Daniel會於Aji逗留三天，之後返回日本，不過他的餐單會繼續供應到9月18日。Aji 擁有開放式廚房和寬敞的用餐空間，安坐於開放式廚房的吧枱位置，可以欣賞Daniel和美高梅廚師團隊合作做菜時的投入和手藝，亦可以直接跟Daniel互動，了解更多關於菜式的內容。

 

 

 

 

　　用餐前先來一口香檳 Ruinart Blanc de Blancs Burt Reims洗擦味蕾，之後一口吃下餐單的第一道菜熟成康提芝士泡芙，芝香跟酒香為午餐帶來一個愉悅的開始。

 

 

　　之後來了一款 富山白蝦配北海道牡丹蝦，兩款充滿鮮度的食材配在一起，實在沒有不好吃的理由。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—紫海膽配越光米、山梨粟米配澳洲黑松露、魚子醬配牛油果及日本酢橘

 

 

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