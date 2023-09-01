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「世」界味覺之旅
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01/09/2023

米芝蓮南美菜夏秋開胃之旅：烤北海道帶子蕎麥薄餅配胭脂仙人掌、烤秘魯金蓮花、煙燻蕉葉焗法國乳鴿，百味交集刺激味蕾

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　已經一段時間沒有到訪MONO，最近終於重訪，目的是為了品嘗主廚 Ricardo Chaneton炮製的全新夏日餐單，Chef Ricado選用今年夏天最優質的食材放進餐單裏面，有時令的龍蝦、藍蟹、新鮮番茄等等，務求為客人送上一道接一道的佳餚美饌，一切來得充滿著期待。

 

 

　　MONO向來是自己喜愛的餐廳，在Chef Ricardo的帶領下，餐廳今年蟬聯了米芝蓮一星殊榮，亦拿下了亞洲最佳50餐廳的第41名，由此可見Chef Ricardo的實力絕對不容置疑。

 

　　安坐好後我們先來一口香檳清洗味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

　　餐單由一件墨西哥藍粟米脆餅揭開序幕，外形精緻的藍粟米脆餅，屬於墨西哥的傳統街頭小吃，來到Chef Ricardo手裏，當然會有不一樣的精彩，大廚先用藍粟米做成外層香脆的波波，裏面釀入用Mezcal酒輕輕煮過的法國頂級Cadoret生蠔，再加入紅葱忌廉增加味道層次，吃時外脆內軟，能嘗到一絲絲的辛辣香，置頂再放上一片佛手瓜，灑上一點點牛油果粉和青檸啫喱，為菜式添上一抺清新。

 

 

　　之後來了一道賣相漂亮的烤秘魯塊莖金蓮花，Chef Ricardo希望客人可以試到秘魯塊莖金蓮花的不同口味，先以燒烤方式來呈現金蓮花的嫩滑口感和清甜味道，之後以未經烹煮的黃色金蓮花呈現辛辣多汁的口感，最後用上以醋漬醃過的紅色金蓮花蔬菜來展現食材均衡的酸味，大廚再巧妙地加入了樹番茄和墨西哥辣椒莎莎醬來調味，美味指數立即加倍提升。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—聖馬爾紮諾番茄藍蟹沙律、藜麥酸種麵包、烤北海道帶子蕎麥墨西哥薄餅

 

 

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