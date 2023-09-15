貴氣歐陸Tasting Menu：恍如置身羚羊峽谷進餐！難忘魚子醬豬面頰燉蛋奶凍、羊肚菌釀墨魚膠、炭燒22頭南非黃花魚花膠、香烤西班牙紅蝦

最近來到位於中環安蘭街主打以創新現代烹調手法處理時令矜貴食材的高級餐廳 1111 ONES Restaurant & Lounge享用晚餐，餐廳於2021年開業，一直未有機會到訪，不過在網絡上看過不少關於餐廳的報導，創新的菜式和美麗時尚的用餐環境的確十分誘人，早早已經放進了自己的想吃餐廳名單裏面，早前終於有友人相約前往，實在是一切來得充滿期待。

一步踏進餐廳，先被獨特的拱形門口所吸引，餐廳採用開放式設計，設計靈感源自亞利桑那州著名的羚羊峽谷水雕通道，只見餐廳用上不少立體形狀的牆身設計去呈現峽谷的氣氛，為客人提供一種恍如置身於大自然的脈上，舒適悠閒享用美食的體驗。

餐廳由擁有超過20年餐飲經驗的主廚陳健忠Chris Chan主理，Chris曾經出任米芝蓮二星餐廳的主廚一職，擅長運用高級時令食材，加入意菜、法菜的烹調技巧，為客人創作出一道接一道的佳餚美饌。

安坐好後，先來一口香檳清洗味蕾，再品嘗一些放枱上的麵包，配合高質的橄欖油和黑醋同吃，美味感覺油然而生。

是夜我們點了一款名為THE EXPEDITION的Tasting Menu，定價每位HK$1,788，餐單以野餐做主題，所以餐前小點都以野餐小吃形式呈現，四款小吃中最愛炸雞皮配青咖喱醬和甜椒油凍蝦配藍青口，前者香脆惹味，後者鮮味滿載。

Oscietre CAVIAR – 第一道菜有魚子醬配燉蛋奶凍，Chef Chris用上來自法國出產的奧西特拉鱘魚子醬，下面放了一層煙燻豬面頰肉燉蛋奶凍，充滿鹹鮮香味的魚子醬配上入口即融的燉蛋奶凍，試問那會有不好吃的理由。

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