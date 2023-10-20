凱悅8位名廚16手晚宴！嘗盡名廚招牌絕技：鵝肝魚子醬脆皮乳豬、鮮花椒蟲草花蒸東星斑柳、鱈魚大閘蟹肉獅子頭、蟹粉蛤蜊手工麵

最近來到香港君悅酒店中菜廳「港灣壹號」參加一個不一樣的華麗晚宴，自己向來是總廚陳漢章師傅的粉絲，不過今次不單單是為了捧章師傅場，因為當晚除了章師傅，還有來自六個不同城市，一共八位凱悅酒店集團中菜總廚聯手炮製一個名為「悅嚐滋味盛宴」的十六手晚宴嘗味餐單，一切來得充滿著期待。

原來10月至11月期間，凱悅酒店集團會於港澳地區首次舉辦「悅嚐滋味盛宴」中菜餐飲推廣，當中香港君悅酒店、澳門君悅酒店、香港沙田凱悅酒店和香港尖沙咀凱悅酒店，會分別聯同上海柏悅酒店、成都群光君悅酒店、蘇州凱悅酒店和廣州柏悅酒店合作炮製聯乘嚐味餐單，人在香港、澳門，便能品嘗到國內凱悅酒店黑珍珠得獎主廚的手藝，除了味道，亦能體驗各地不同菜系的飲食文化，想想也叫人興奮。而是夜晚宴，正正是「悅嚐滋味盛宴」的開幕典禮。

安坐好後，聽過酒店集團幾位高層的致辭，晚宴正式開始，先由冷菜拼盤揭開序幕，五款頭盤冷菜整齊地排列在盤子之上，先來蘇州凱悅酒店王襟冰師傅製作的胭脂醉蟹凍，粉紅色的外皮十分誘人，一啖入口，能吃到淡淡酒香，還有同樣是王師傅炮製的潤澤素鵝同樣精彩；鵝肝魚子醬脆皮乳豬件由香港君悅酒店章師傅主理，肥美的鵝肝跟乳豬的油香完美搭配，討人喜歡；由成都群光君悅酒店何興師傅烹調的青城山辣椒熗拌螺頭入口爽嫩，能嘗到點點辣香；最後的涼菜脆皮松阪肉由上海柏悅酒店楊超師傅為我們製作，靈感源自燻魚，用上豬面肉代替魚肉，放入滾油猛炸，吃時外脆內嫩，簡單愛上。

配酒有 Domaine du Daley Le Viognier Grand Reserve Grand Cru Switzerland 2020。

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