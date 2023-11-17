中環全新美式扒房一次過嘗盡8國靚牛！1+級韓牛西冷、澳洲5+級帶骨和牛西冷、西班牙加利西亞小乳牛，炭香、油花、肉味，牛迷的天堂！

最近到訪了中環剛剛開業不久的全新高質美式扒房 New York Cut 享用晚餐，有朋友之前食過評價十分不錯，後來收到另一位朋友邀約到此飯聚，當然沒有拒絕的理由。餐廳主理人精心搜羅歐美、亞洲八個不同國家的高質牛肉，由美國、意大利、西班牙、阿根廷、澳洲、英國、日本和韓國產地進口，從牛肉等級開始，再嚴選切割部位，另外飼養方式和熟成處理過程都是重要考慮因素，務求以優質食材為客人呈獻一場極致的牛扒盛宴。

一步踏進餐廳，恍如置身於50、60年代的紐約餐館之中，以木色為主調的牆身，掛了不少以紐約為主題的藝術作品，落地大玻璃日間充分引入自然光，晚上則可以讓客人以中環熱鬧街頭燈影作配菜，一切來得太舒適。

先來一點氣泡酒洗擦味蕾，再吃一點餐前小吃48個月的Casalba Iberico Ham (100g HK$358)，入口油潤，充滿風乾火腿獨有的鹹香味道，再吃一點麵包，充分為之後的美食做好準備。

New York Cut Salad (HK$158) – 未吃肉之前先來一點綠色蔬菜打底，加了配料烤大蝦 (+HK$138)，爽嫩彈牙的蝦肉和清新的蔬菜十分匹配。

Crab Crepe (HK$288) – 有別於坊間一般扒房供應的 Crab Cake 炸蟹餅，這裡來一個變調，換上法式薄餅，輕柔的薄餅皮包裹著滿滿的蟹肉，加上特製醬汁，簡單地獲取了我們歡心。

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