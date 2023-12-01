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「世」界味覺之旅
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01/12/2023

深圳高級日本割烹料理推薦！日式庭園平房中品嘗星廚手藝：時令大閘蟹肉丸子、海膽銀杏豆腐、炭火燒澳洲和牛、秋刀魚釜飯

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　自從有了高鐵，香港到深圳的時間大大縮短，由西九高鐵站出發，到達深圳福田高鐵站只需14分鐘，即使加上過關時間一般一小時內便可以於深圳市內遊走，難怪上一篇介紹完深圳一間 fine dining 餐廳之後，收到不少朋友詢問是否還有其他餐廳推介，既然有需求，那便介紹多一間同樣位於深圳南山區的高級日本餐廳「植庭日本料理」，讓大家有不同的選擇。

 

　　最近翻修過的「植庭」，獲得曾經於神奈川縣唯一的米其林三星餐廳「幸庵」效力過的馬場大輔加盟出任新總料理長一職，馬場師傅擅長運用出汁牽引出時令山野菜的美味，以精準烹調技巧，配合當造食材，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

 

　　餐廳藏身於一幢小樓房裏面，由充滿日式情調的大門走進室內，先會通過一條木走廊，再趟開紙門，便會步入用餐區，我們安坐於長形的板前座席，可以通過兩扇小窗欣賞外面日式庭園的風景，透過一室一庭、一器一物，可以感受到餐廳充滿著濃濃的日式情懷，讓我們彷如置身於日本的正統懷石料理店裏面，一切來得太愜意。

 

 

　　是日馬場師傅為我們準備了名為「霜月」的廚師發辦套餐，包括了10道菜式，定價每位 CNY1,880。

 

 

　　汲出 – 未正式開始餐單之前先來一口單叢茶，入口滋味醇厚，帶一點點花香，瞬間喚醒了沉睡半天的味蕾。

 

 

　　先付 – 馬場師傅用上低溫處理的福建車海老和炭烤的大連北寄貝，加入蕪菁、脆柿和荷蘭小青瓜，置頂放上菠菜，配搭以蛋黃和醋做成的黃身醋，鮮味立即加倍提升。

 

 

　　先吸 – 之後來了一道出汁煮白子，肥美的白子原來已經美味非常，加上鮮味的出汁和味道甜中帶鹹，帶一點點酒香的白味噌，配合充滿幽香的松露片，好食到念念不忘。

 

 

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