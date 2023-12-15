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「世」界味覺之旅
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15/12/2023

上環骨子法式小館！名店廚師自立門戶巧製法國南部海洋Tarbouriech 蠔、加利西亞八爪魚、薰衣草汁烤釀乳鴿

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　一早聽聞上環差館上街有一間十分不錯吃的法式小館，名字叫 Racines，餐廳由兩位法國廚師聯手主理，原來Chef Adrien Castillo跟Chef Romain Dupeyre 相識於微時，兩人少年時代一同於南法海岸的米芝蓮二星餐廳學藝，之後各自發展，分別到了巴黎、墨爾本星級餐廳掌廚，命運安排下，兩人終於在香港重逢，原來分別於 Caprice 和 Petrus 效力的 Adrien 和 Romain 決定自己當老闆，選擇於旺中帶靜的上環開設 Racines，餐廳開業已經一年，還未有機會到訪，最近友人相約飯聚，當然欣然答應。

 

 

　　一步踏進餐廳，小小的空間充滿法式小館情懷，經過幾張小餐枱後便來到開放式廚房吧枱座席，我們安坐於吧枱位置，能夠近距離欣賞兩位大廚烹調時的風采，亦可以和他們直接對話，無論對菜式的概念和食材的由來都有更加深入的了解，品嘗美食之餘又可以長知識。

 

　　安坐好後，先來品嘗這裏人氣甚高的酸種麵包，原來麵包是跟本地麵包店 Levain 合作炮製，加入了四種不同種籽和生燕麥片製成，吃時散發著陣陣種籽香氣和堅果風味，跟加入了辣椒和果醬炮製的煙熏牛油完美搭配，好食到停不了口。

 

 

下一頁：更多精彩美食

 

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