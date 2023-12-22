跑馬地發現精雕手工菜！的骰蛋殼載花雕蟹蒸蛋白、扣鵝掌釀雞翼、竹笙釀日本帶子慕絲，粵菜精髓中注入創意

一路都有聽聞身邊食友談論位於跑馬地的高級粵菜餐廳「壹玖捌叁」，餐廳已經開業十年，於2022年新裝重開，邀請到曾於西貢開設高級餐飲私房菜、近乎預約不可能的名廚Chef Silas Li加盟。於英國土生土長的Chef Silas先由法國菜開始展開廚師之路，及後回港擔任私廚期間遇上本地著名中菜老師傅，得以了解正宗粵菜的精髓，最後將兩者合二為一，以創意手法炮製粵菜，當中尤其喜歡以傳統順德菜作藍本，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

是夜我們來到餐廳的廂房位置，房間中陳列了不少充滿濃濃中式情懷的裝飾擺設，餐枱旁邊更有品茶空間，一切來得太舒適愜意。

竹笙釀日本帶子慕絲配秘製XO醬 – 餐單由一道竹笙釀日本帶子揭開序幕，Chef Silas以刺身級帶子入饌，先製成慕絲狀，再釀入竹笙裡面，用雞湯蒸煮過後，配合自家製XO醬一同享用，無論口感和味道都來得豐富。

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