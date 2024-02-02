澳門高級中菜：粵菜大師融入廿四節氣炮製時令美味！葡汁焗小海螺、沙薑鹽焗太子鴿、燕窩琵琶豆腐、杏汁戈渣，團年開年飯推薦！

上星期分享了一間深圳的高級中菜給計劃北上吃團年飯的朋友參考，不久便收到朋友查詢有沒有澳門好介紹，碰巧最近到訪了一間位於澳門永利皇宮裏面，剛剛開業三數個月的高級粵菜廳「譚卉」，餐廳由星級粵菜大師譚國鋒主理，譚師傅曾經帶領不同餐廳拿下米芝蓮星星及亞洲50最佳餐廳殊榮，是次師傅打造「譚卉」，將中華傳統文化二十四節氣跟粵菜相結合，因時之序、謹和五味，選用時令食材入饌，融貫中西食材與現代烹調技法，為「應節律而食」的中國飲食文化注入創新元素，一切來得太期待。

到訪當天正值應一年二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，是一年中最寒冷的日子，譚師傅用上圓魚、鹿肉、甜薯、胡椒及士多啤梨等冬季時令食材入饌，暖身又暖心。

餐廳環境有如其名，充滿著花卉裝飾，我們安坐於廂房裏面，先來一杯歡迎茶暖暖胃，之後再點了幾杯特色調酒享用，最愛加入了正山小種紅茶泡製的 Negroni，帶有濃濃的松煙香氣，亮點是喝酒前先把冰塊上的朱古力片吃掉，除了吃到平常朱古力的甜味，還有一點點回甘，十分有趣。

先來三款前菜，葡汁焗小海螺 – 加入了屬於澳門風味的葡汁，海螺裏面釀入了海螺肉、帶子粒、鮮牛肝菌、冬菇粒、洋蔥和雞粒等食材，配上惹味的葡汁，簡單地討人歡喜；蜜豉腩叉 – 是經典的廣東叉燒烹調方式，用蜜糖和香港製造的天然發酵五香豆豉等醃料醃製，再用荔枝木來燒烤，帶著微微燶邊的叉燒入口軟嫩，能吃到陣陣橡木果香；沙薑手撕雞 – 用上清遠走地雞製作，全程以人手撕成絲，搭配青瓜絲、海蜇絲和泡椒水醃過的酸菜，再加入沙薑粉、芝麻、麻油拌勻，味道清新討喜。

花膠黃芪枸杞圓魚燉雉雞 – 來到自己最愛的湯品時間，譚師傅選用滋補食材圓魚、雉雞來燉湯，再放入黃芪、枸杞、紅棗等中藥食材，還有滋潤的養顏恩物花膠，湯液來得又清又甜，好喝得念念不忘。

沙薑鹽焗太子鴿 – 來到主菜時間，可以二選一，我們人多，兩款都點了，先來選用約莫三週大的太子鴿炮製而成的沙薑鹽焗太子鴿，一口咬下，肉質又滑又嫩，配上微微辛辣的沙薑同吃，滋味滿分。

香煎鹿扒 – 另一款主菜是鹿扒，選用新西蘭鹿肋骨來香煎，肉質十分柔嫩，好吃之餘鹿肉還有暖身滋補的功用，最適合大寒節氣享用。

燕窩琵琶豆腐 – 譚師傅送來了額外兩道菜式給我們品嘗，第一款是以經典琵琶燕為藍本來炮製的菜式，在官燕中加入豆腐和蝦蓉，三者完美融合，配合得如膠似漆，不分你我。

啫啫海味鴛鴦芥蘭 – 另一款是一打開煲蓋的瞬間已經香到一個點的啫啫芥蘭煲，譚師傅選用兩款時令芥蘭，荷塘芥蘭和蘭度來炮製，再加入龍蝦、蝦乾和吊片一同啫啫，芥蘭脆嫩，龍蝦彈牙，一吃愛上。

雞油菌蟹黃扒甜薯豆腐 – 之後來了一道用上從世界各地直送的時令蔬菜和法國雞油菌一同燴煮的甜薯豆腐，亮點是加入了以蟹黃、蟹肉、蛋白和雞湯煮成的蟹黃醬，鮮味立即加倍提升。

胡椒湯豬肚花膠米線 – 主食時間譚師傅為我們送上一款胡椒豬肚花膠米線，在冰涼天享用，既美味又暖身。

甜心時間來了兩款甜食，分別有香甜滋潤、用料豐富的八寶甜茶湯圓，還有譚師傅以創新方法演繹傳統美食，入口即化，杏香味濃郁、甜而不膩的杏汁戈渣，為晚餐劃下甜蜜句號。

是夜餐單定價每位 MOP1,888。

譚卉

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮

電話：+853 8889 3663