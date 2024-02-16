Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

16/02/2024

兩大米芝蓮星廚四手聯乘！北海道喜知次立鱗燒、炭烤煙燻目近鮪吞拿魚、龍蝦膏慢煮藍龍蝦、八十八重工夫雪蟹粥，高超技藝零違和

#熊本縣凸頂柑 #食家精選 #Fine Dining #搵食地圖 #飲食 #日本菜 #北上食買玩 #豔姬米 #Food Map #日本料理 #乳鴿 #雪蟹粥 #米芝蓮餐廳 #香港 #藍龍蝦 #米芝蓮 #目近鮪 #澳門 #北海道喜知次魚 #中環 #四手聯乘餐單 #「泓」日本料理 #永利澳門酒店 #ZEST by Konishi #四手聯乘 #米芝蓮名廚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　早前來到位於澳門永利酒店米芝蓮二星評級及《福布斯旅遊指南》五星餐廳殊榮的「泓」日本料理，對上一次到訪已經是疫情之前，餐廳亦已經換上曾於京都米芝蓮三星級餐廳「吉兆嵐山本店」工作超過九年的前田裕紀先生出任行政總廚一職，前田總廚擅長跟隨季節變化，以時令優質食材入饌，堅持於美感和味道的層面上，為客人呈現出季節的交替及食材的最佳滋味。是次到訪除了品嘗前田主廚的手藝，還聯同另一位米芝蓮星廚，ZEST by Konishi 餐廳行政總廚小西充一起炮製四手聯乘餐單，向來喜歡小西主廚的出品，是次的星星聯手，一切來得太期待。

 

 

 

 

　　安坐好後，先來一口Ruinart Blanc de Blancs Brut NV香檳，為味蕾添上一抹清新。

 

 

　　八寸-三德六味 - 第一道菜是懷石料理中不可或缺的「八寸」，兩位主廚遵循「三德六味」來設計菜式，以當造食材展現季節味道。是次前田主廚和小西主廚分別炮製了三道「來自海洋和陸地」的美味佳餚，最愛前田主廚的竹筍料理，以出汁突顯日本竹筍的清甜，還有簡單以日本芥末調味的鮟鱇魚肝和來自京都的野菜料理；而小西主廚則為我們準備了加了矜貴魚子醬的紫菜脆米片，置頂放了清新的檸檬皮；另外有加了小西主廚自家調配莎莎醬的赤貝，滿滿鮮味；最後有一個帶子撻，加入了蓮藕豐富口感，配上柚子胡椒汁，美味又開胃。

 

 

 

 

 

 

 

　　一番高湯 - 前田主廚的招牌菜式，用上經熟成了三年的北海道利尻昆布和鏗魚片，煮出屬於日本的旨味，一口喝下，暖身又暖心。

 

 

 

　　北海道喜知次魚 - 小西主廚選用來自北海道的喜知次魚，以立鱗燒的烹調方法處理，吃時魚鱗酥脆，魚肉軟嫩多汁，配合以喜知次魚骨熬製出來的馬賽魚湯醬，再加入西班牙辣肉腸和青橄欖一同烹煮，好吃得念念不忘。配酒有Chablis 1er Cru Fourchaume V.V. Domaine des Malandes 2020。

 

 

 

 

下一頁更多精彩日本料理：目近鮪、藍龍蝦、乳鴿

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章

You May Also Like

#熊本縣凸頂柑 #食家精選 #Fine Dining #搵食地圖 #飲食 #日本菜 #北上食買玩 #豔姬米 #Food Map #日本料理 #乳鴿 #雪蟹粥 #米芝蓮餐廳 #香港 #藍龍蝦 #米芝蓮 #目近鮪 #澳門 #北海道喜知次魚 #中環 #四手聯乘餐單 #「泓」日本料理 #永利澳門酒店 #ZEST by Konishi #四手聯乘 #米芝蓮名廚
More on Travel & Dining

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk