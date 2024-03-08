尖沙咀隱敝高質法日料理：10道菜嘗味套餐吃盡松葉蟹撻、法國咖喱扇貝、90日乳飼羊肉卷、三黃雞，性價比高

最近到訪了一間位於尖沙咀，主打法、日料理的餐廳 ANKOMA，餐廳位於人來人往的赫德道其中一間商廈的五樓，不是專程光顧，應該不容易發現。ANKOMA開業了一年多，由香港人主廚 Frankie Wong 主理，Frrankie曾經於米芝蓮一星餐廳 ZEST by Konishi 工作過，之後因緣際會加入了米芝蓮二星餐廳Ecriture，跟隨星級大廚 Maxime Gilbert 練得一身好廚功，之後加盟 ANKOMA 出任主廚一職，擅長運用季節時令食材，加入混合了法國、日本的烹調技巧，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

一步踏進餐廳，映入眼簾是呈一點點弧形的開放式廚房，共有八個吧枱位置，最近開放了露台空間，讓選擇單點的客人在此享用晚餐，我們四個人則安坐於裏面的吧枱位，品嚐嘗 Frankie 炮製的10道菜 Tasting Menu，一切來得太期待。

Zuwaigani – 餐單由一款一口份量的松葉蟹撻揭開序幕，Frankie 用上時令的松葉蟹肉再加入蟹黃提升鮮味，放入一點雪莉酒醋點綴，效果就像我們吃蟹時加入蟹醋的滋味，撻面上還有昆布絲增添香氣，為晚餐帶來美好的開始。

Unagi – 另一款一口小吃用上自家製煙燻鰻魚和鵝肝慕絲入饌，配上布里歐修法式吐司，一樣精彩。

Hokkigai – 之後 Frankie 送來一款北寄貝料理，北寄貝先用清酒輕輕刷過，再烤至半熟，配上自家製魚餅，加入用上十多種不同蔬菜和香草製成的 Ratatouille，好吃得念念不忘。

Saba – 吃過貝類料理，隨之而來是一道以時令鯖魚製作的菜式，鯖魚先用蘋果醋和味醂進行醃製，再把魚皮燒焦以提升魚油的香氣和風味，配上青蘋果和海蜇沙拉，加入檸檬和酸橙油醋汁，帶來清新討喜的味道。

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