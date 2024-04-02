藝術館內品嘗高級韓國料理：釜山鯖魚、黑毛豬配慢煮花椰菜鐵鍋飯、濟州島柑桔雪葩、昆布芝士蛋糕，在花園中感受韓國午後愜意

最近到訪了闊別一時的高級韓國餐廳 MOSU，目的是為了品嘗剛剛接任主廚一職的 Jeong Jinhwan, Bruno的手藝，Chef Bruno一直以來是行政總廚 Sung Anh團隊中的重要一員，亦是MOSU HONG KONG的開業功臣之一，由他來帶領廚師團體，實在是最合適不過。Chef Bruno上任後率先推出全新午市6道菜餐單，實在是一切來得充滿著期待。

一步踏進充滿自然光的用餐空間，感覺十分悠閒愜意，我們安坐於面向平台花園的半圓形卡座，除了花花草草，背景還有對岸港島的城市美景襯托，大自然與現代建築美學完美融合，美妙感覺油然而生。

先來一口 Louis Roederer ‘Collection 244’ 香檳洗刷味蕾，為之後的美食做好準備。

開始正式進入午餐之前，侍應送來了一杯加入韓國米酒調配的冰茶，一口喝下，感覺特別清爽。

Small bites – 先來兩款餐前小吃，先試扇貝馬鈴薯沙律紫菜卷，Chef Bruno把扇貝切成相同大小的粒狀，再以香噴噴的海苔卷著質感軟綿的馬鈴薯沙律，置頂再整齊地放上扇貝粒，看著已經覺得超美，一口吃下，鮮味滿載的扇貝跟帶著甜香的馬鈴薯十分匹配，海苔片有著催化作用，讓美味指數立即加倍提升起來。

另一款餐前小吃是外形同樣美輪美奐的蘿蔔撻，撻裡面是用蘿蔔精華炮製的蘿蔔啫喱，撻面上舖了一層紫菜粉末，一口吃下，清甜入心。

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