灣仔五星級酒店高級鐵板燒！時令金目鯛配白花茸、蟹肉黑松露茶碗蒸、鐵板龍蝦、A5宮崎牛，感受味蕾的狂歡

THE TEPPANROOM由餐廳主廚Oscar Lau主理,Oscar於1996年開展他的廚師之路,最初加入著名壽司店Tajima跟隨日本大師Tanaka Yasunori學習廚藝,之後於幾間城中高級日本餐廳工作過,當中包括還在中環時期的香港麗嘉酒店的「榮川日本料理」,最後於2007年加入香港君悅酒店「鹿悅日本餐廳」至今,並於2013年建立 The Teppanroom,運用世界各地直送的新鮮食材,為客人炮製出一道接一道的美味鐵板燒菜式。

