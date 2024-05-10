五星酒店全新中菜廳！主打高級福建菜：廈門潤餅、雞湯汆海蚌、紅蟳蟹糯米飯、紅糟煮澳洲岩龍蝦，嘗盡家鄉大菜小吃

最近來到港島香格里拉酒店剛剛開業不久的全新中菜餐廳「茗悅」，餐廳主打福建菜，由擁有二十多年烹調經驗的林陽師傅主理，林師傅擅長運用福建和新會當地新鮮樸素的食材，加入現代烹調手法，為客人炮製出一道接一道的福建佳餚美饌，由街頭小吃、家鄉美食以至傳統大菜都有，一切來得充滿著期待。

一步踏進餐廳，先被華麗優雅的環境吸引，落地玻璃外擁有園林泳池美景，客人置身其中用餐，感覺特別悠閒舒適。

餐廳取名「茗悅」，顧名思義在茶葉方面的選擇絕對不會少，我們一行六人，各自挑選了自己的心頭靚茶，有選大紅袍的，亦有喜歡正山小種的，坐對面的朋友喜歡白茶，挑了白毫銀針，而我自己則點了向來最愛的單叢茶，以茶代酒，氣氛一樣精彩。

閩南五香卷 – 餐單由一款流傳於福建閩南地區的特色小吃開始，林師傅選用精選腐皮入饌，包裹著加入了馬蹄粒的豬肉餡料，吃時外脆內嫩，一吃愛上。

廈門風味潤餅 – 之後來了一款廈門傳統風味菜式，只見侍應送來了一盤混雜了包菜、胡蘿蔔、五花肉、鮮蝦、阿拉斯加蟹肉、豬油渣和花生糖等各色食材的大盤子，另外還有盛載著甜豉油、廈門辣椒醬和芥末的醬料盤，當然不能缺少用蒸籠載著的薄餅皮，吃時先攤開薄餅皮，再依照個人喜好把不同食材放在薄餅之上，加上自己喜歡的醬料，之後捲成一圈放進嘴巴，吃得滿滿滋味。

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