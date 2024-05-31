深圳全新高級中菜廳！名廚監修精緻點心菜式：葱香蜜豆魚塔、白玉魚子蜆湯凍、酸菜山椒黃魚、海膽黃鱔釜飯，創意度十足！

早前跟隨友人步伐，來到深圳剛剛開業不久的高級中菜廳「頤亭」享用午餐，餐廳位於南山區深圳灣萬象城裏面，開業初期由星級名廚譚國鋒師傅擔任顧問，開業之後則由譚師傅的得意門生范建華和梁景主理，向來喜歡范建華Wilson創作的菜式，知道這裏由他和梁師傅一同領航，實在是一切來得太期待。

餐廳室內設計由著名設計師André Fu操刀，由大門到主用餐區，再到貴賓廂房，無論用色、燈光、空間運用都別出心裁，置身其中用餐，感覺特別悠閒愜意。

安坐好後，先來一杯歡迎茶，淡淡的茶香為味蕾添上一抺清新。

葱香蜜豆魚塔 – 先來一款精緻的餐前小吃，烹調到七成熟的東星斑，配搭蜜豆、藤椒油、葱蓉和花椒粉一同放進香脆的小撻裏面，一口吃下，魚肉的鮮味夾雜著葱油香和麻香，還有甜蜜的蜜豆豐富口感，為午餐帶來一個精彩的開始。

白玉魚子蜆湯凍 – 用上鮮甜度十足的加拿大象拔蚌入饌，配搭薑蓉做成內餡，外面包著一層冬瓜薄片，上面放了一片以沙白貝、冬瓜和蜆肉吊出來的清湯製成的蜆湯凍，置頂再放上矜貴的俄羅斯鱘魚子醬，一時間嘴巴裏鮮味綻放，好吃得念念不忘。

茴香凍鮑魚 – 用上南非鮑魚入饌，切片後配合以川式泡菜手法醃製過的茴香，還有青紅椒粒、香菜進行撈製，鮑魚片爽口彈牙，味道清新討喜。

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