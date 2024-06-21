台灣美食之旅！米芝蓮星級主廚以花入饌的春日餐單：紫蘇醋栗漬牡丹蝦、桂香海膽花蟹湯、白酒松露燴小牛，花香四溢回味無窮

六月初到訪了台北5天4夜，目的以吃為主，由街頭小吃、道地食店、精緻Cafe到Fine Dining餐廳都有安排，其中一間是愛吃友人Q小姐推薦，去年9月才正式開業的Restaurant A，餐廳由星級大廚黃以倫（Alain Huang）主理，Alain曾經出任台北米芝蓮二星餐廳RAW主廚一職，離任後遇上疫情，好學的Alain正好把握時間於不同領域學習進修，習百家之大成後開設了人生中第一間屬於自己的餐廳「A」，一切來得充滿著期待。

餐廳位處於台北東區「新光三越 Diamond Towers」二館四樓，一步踏出電梯，迎接我們是一片柔和的白，從接待區經過磨沙玻璃門後便來到我們品嘗餐前小點的區域「Alcoholiday香檳吧」，以白、灰為主調，襯托淺木色的裝潢和家具，置身其中，感覺特別悠閒愜意。

安坐好後，侍應送來了一杯歡迎特飲來搭配之後的餐前小點，先來一小口，能嘗到滿滿的花果香氣，為沉睡半天的味蕾添上一抺清新。

Chef Alain每三個月便會更換一次餐單，是夜我們享用的餐單以「花」為主題，Alain選擇春天盛開的花卉放進菜式裏面，為客人炮製出一道接一道春意盎然的佳餚美饌。

先來五款代表不同味道的餐前小點，「鹹」的代表是 軟木塞，主廚特意將真的軟木塞和可食用軟木塞放在一起，試圖以假亂真，用上甘地芝士配搭青花筍做的軟木塞，鹹香味美之餘又玩味十足；魚子醬玉米金杯 是「甜」的代表，放入煙燻鱘龍魚子醬做內餡的金杯，搭配酥炸過的薑絲、粟米鬚和爆谷，一口吃下，鹹甜交錯，味道甚有驚喜。

另外三款小吃分別有代表「苦」的可可梅酒肝醬塔，代表「辛」的 芥香甜豆白蝦塔和代表「鮮」的蕈菇咖啡與甜甜圈，Chef Alain巧妙地用上醃漬過的紅心番石榴薄片來中和肝醬塔的膩滯，又以可愛的小紫花來粉飾白蝦塔，再以香氣四溢的蘑菇濃湯來配襯餐廳名物松露蕈菇甜甜圈，為晚餐帶來一個美味的開始。

吃過餐前小點，我們穿過白色走廊來到了主用餐區，是夜十分幸運可以安坐於最接近半開放式廚房的Chef Table，享用美食之餘又可以透過寬闊的玻璃窗欣賞Chef Alain和廚師團隊們的做菜風姿。

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