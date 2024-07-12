杭州美食推介 | 隱藏於西子湖畔綠蔭中的米芝蓮餐廳！品嘗香雪酒醉膏蟹、夏天版金牌扣肉、杭州翡翠魚丸，美味與詩意交纏

6月尾來了一個四日三夜杭州美食之旅，第一天晚餐便來到了開業不足一年已於2024杭州米芝蓮指南中拿下一星殊榮的「如院」，餐廳座落於西子湖畔植物園裏面，採用當代建築與宋式建築結合而成的三層高平房，完美地融入恍如小樹林般的大自然裏面，到訪當天雖然下著濛濛細雨，不過依然無損我們興致，反而更有詩意，一切來得太美麗。

餐廳由杭州名廚傅月良創立，傅先生曾經出任杭州凱悅酒店中菜廳行政總廚一職，亦成為了當時凱悅亞太地區最年輕的中廚顧問，之後擁有自己的餐飲管理公司，於去年開設了「如院」，目的是希望為杭州菜做多一些，讓傅統的杭幫菜能夠與時俱進地傳承下去。

一步踏進餐廳，先被清幽雅致的環境吸引，寬敞的落地玻璃窗，把大自然的綠色引入戶內，扶手樓梯旁邊是一株楠木，由下至上貫穿上下三層，我們順著樓梯而上，到達了當晚的用餐廂房「紫楠」，推開房門，映入眼簾是無窮無盡的綠色春意，舒適感覺油然而生。

安坐好後，來一口氣泡感充裕的香檳清洗味蕾，為之後的美食做好準備。

桂花西湖藕韵 - 晚餐先由六款精美的前菜開始，選用來自湖北黄灣的六孔貢藕入饌，香脆的藕片夾著軟糯的糯米，外面灑上清甜的桂花，簡單地討人歡喜。

香雪酒醉膏蟹 - 選用甜度更高一些的黃酒「香雪酒」來醃製來自杭州灣與東海交滙水域的黄蛤膏蟹，殼薄膏多，吃起來有陣陣酒香，一吃愛上。

小葱杭州鹹雞 - 廚師用上杭州簫山的走地雞，一口咬下，是清脆的口感，配上用小葱打成的葱泥，鹹香清爽，忍不住多吃了幾件。

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