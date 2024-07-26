五星級酒店福建菜Ｘ新加坡娘惹菜！名廚4手聯承晚宴：酸菜鴨湯、娘惹燜魚、酸子炆鴨，酸辣濃香，炎夏打開味蕾

早前來到港島香格里拉酒店主打福建菜的高級中菜廳「茗悅」品嘗主廚林陽師傅和來自新加坡主打娘惹菜的REMPAPA餐廳主廚Damian D’Silva聯乘炮製的四手餐單，一切來得充滿著期待。

朋友在新加坡已經到訪過REMPAPA，品嘗過主廚Damian D’Silva的手藝，感覺十分喜歡，知道Damian會來香港客串兩天，當然第一時間book枱，愛吃如我立即欣然赴會。之前試過「茗悅」林陽師傅的出品，美味至今依舊難忘，知道他和娘惹菜名廚Damian有合作機會，實在沒有不捧場的理由。

Chef Damian由童年開始已經熱愛新加坡菜，當中啟發他最多是他祖母的傳統娘惹菜食譜和祖父中式、馬來式、印度式和歐亞式的烹飪方式。Damian年輕時於意大利和法國接受烹飪訓練，之後回到家鄉新加坡發展，分別開設了Soul Kitchen、Immigrants、Folklore和Kin等著名餐廳，獲取了「傳統美食之父」的美譽。更於今年2024年拿下了La Liste Artisan & Authenticity Award大獎，如今活躍於Rempapa延續他的美食傳奇，更希望能夠激勵下一代珍惜和弘揚新加坡充滿活力的烹飪傳統。

安坐好後，我們先來一口侍茶師準備的歡迎茶，之後再分別依據自己口味挑選了不同茶葉，一人一壺，舒心品茗。

五香肉卷配海蜇 – 餐單由一款充滿潮州風味的五香肉卷開始，大廚以山藥和炒香的紅葱頭為五香卷增添香氣，跟用肉碎和鮮蝦製成的甘香彈牙餡料融為一體，加上林陽師傅的招牌海蜇凍，吃得滿嘴滋味。

娘惹小金杯配廈門風味餡料 – 輪到餐廳名物娘惹小金杯出場，外層又香又脆，裡面盛滿以鮮蝦豬肉高湯燉煮的竹筍、沙葛、鮮蝦和芫荽等充滿廈門風味的潤餅配料，無論味道和口感都討人喜歡。

酸菜鴨湯 – 向來喜歡喝湯，一道充滿客家風味的酸菜鴨湯正好滿足自己的「湯」胃，酸菜的鹹酸度來得剛剛好，配上鮮味的鴨肉，喝得暖身又暖心。

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