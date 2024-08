中環大館新開印度餐廳！皇室格調 x 米芝蓮名廚主理：印度烤芝士、天多利烤雞、香煎羊肉餅、蓮藕葉烤原條白鯧魚，重新呈現印度土邦宮廷菜

Prince and the Peacock由米芝蓮星級名廚Palash Mitra主理,憑藉他對印度飲食文化的充分了解,配合深厚的廚藝,成功帶領廚師團隊為客人炮製出一道接一道的南亞佳餚美饌。

最近到訪了一間開業不久由星級廚師主理的印度餐廳,說的是位於大館中央裁判司署二樓的Prince and the Peacock,餐廳主旨希望把印度土邦宮廷菜式重新呈現,務求為客人展示出豐富多樣的美食文化,一切來得太期待。