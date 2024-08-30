Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

30/08/2024

中環新派中菜：兩代米芝蓮星廚聯手坐鎮：酥皮佛跳牆、花螺釀鳳翼、本地鵝肝油炸鬼、茅台竹絲雞，傳統現代交集為味蕾留下印記

#美食 #美食地圖 #Food Map #中菜 #志 #粵菜 #中環 #米芝蓮廚師 #皮蛋 #子薑皮蛋 #貴妃蚌 #方魚 #法式鵝肝醬 #本地鵝肝 #甲魚 #油炸鬼 #花螺釀鳳翼 #蟹肉多士 #煎粉果 #螫蝦 #石斑 #斑球 #海參 #百花釀海參 #竹絲雞 #烏雞 #佛跳牆 #米形意粉 #燕窩 #荔枝桂花糕 #食家精選 #Fine Dining
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　最近到訪了剛剛於七月初開業，位於中環提供現代粵菜的餐廳「志」兩次，分別試了午餐和晚餐。餐廳由擁有45年入廚經驗，於米芝蓮二星餐廳營致會館掌舵的蕭顯志師傅和曾於米芝蓮星級餐廳工作超過十年的烹調界新星主廚李韋傑（Oliver Li）聯手創立。Oliver是香港米芝蓮星級餐廳Feuille的主廚，之前先後於米芝蓮三星餐廳Le Atelier de Joël Robuchon擔任副主廚及米芝蓮二星餐廳L’Envol出任主廚一職，在籌備Feuille的過程中曾經到了巴黎與星級大廚David Toutain共事及磨練廚藝。對法國菜瞭若指掌的主廚Oliver和粵菜大師蕭顯志師傅相遇，務求為客人製作加入現代烹調技巧的傳統粵菜，一切來得太期待。

 

 

　　我們安坐於餐廳的廂房裡面，喝過清爽的氣泡茶，為之後的美食做好準備。

 

　　「志」趣三小碟 – 先來三款餐前小吃，以子薑皮蛋為藍本炮製的鴛鴦皮蛋塔、將貴妃蚌變成清湯的方魚貴妃蚌、用本地鵝肝製成法式鵝肝醬再配迷你西班牙油條的 鵝肝油炸鬼，三款都精緻討喜。

 

 


高湯甲魚凍 – Oliver先把甲魚做成湯凍，底部放了煙燻雲南竹筍和芹菜，置頂放上矜貴的魚子醬，增加鹹鮮味之餘亦讓菜式添上貴氣。

 

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章
You May Also Like
#美食 #美食地圖 #Food Map #中菜 #志 #粵菜 #中環 #米芝蓮廚師 #皮蛋 #子薑皮蛋 #貴妃蚌 #方魚 #法式鵝肝醬 #本地鵝肝 #甲魚 #油炸鬼 #花螺釀鳳翼 #蟹肉多士 #煎粉果 #螫蝦 #石斑 #斑球 #海參 #百花釀海參 #竹絲雞 #烏雞 #佛跳牆 #米形意粉 #燕窩 #荔枝桂花糕 #食家精選 #Fine Dining
More on Travel & Dining

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk