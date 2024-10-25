本地食材炮製、四手聯乘！「田園到舌尖 海洋至餐桌」限定餐單：花竹蝦千層餅、騸牯牛牛肉他他、本地龍蝦湯、海鱺魚二澳米煲仔飯

最近來到灣仔Café Bau品嘗了一個別開生面的四手聯乘，由兩位年輕廚師攜手發辦，分別是Café Bau的主廚Kasey Chan和Sushi Zinc的主廚Zinc Leung，兩位主廚同樣師出名門，Kasey曾經於米芝蓮星級餐廳Bo Innovation擔任副主廚一職達四年之久，視「廚魔」Alvin Leung為自己廚師之路上的伯樂，兩人多年後再次相遇，合作主理以「從農場到餐桌」為概念的餐廳Café Bau；而Chef Zinc則跟隨城中著名壽司Omakase主廚Mori Tomoaki工作多年，被公認為著名壽司Moriさん的最後的入室弟子，及後創立Sushi Zinc，主打以本地海鮮融入Chef Zinc的壽司創意裏面，從而在壽司界中建立起自己的名聲，現在二人聯手炮製一個名為「田園到舌尖 海洋至餐桌」的期間限定嘗味餐單，選用本地鮮活食材以日西烹調方式將食材自身風味加以展現，實在是一切來得太期待。

安坐好後，先來一些麵包運動一下胃納，之後便品嘗兩款餐前小吃，兩位主廚用上本地優質腐皮弄成撻底，裏面是以石蚌魚肝炮製的餡料，一啖入口，鮮味滿載；另一款啫喱模樣的小食是用馬賽魚湯製成，跟魚肝撻配在一起，鮮上加鮮。

Star-Snapper Sashimi – 用上南丫島石蚌魚製成刺身，配上西瓜清湯、紅菜頭和大頭菜漬物，清新的湯頭能夠突出魚肉的淡淡鮮味，微酸的味道讓菜式好味之餘又能胃口大開。

Blue Crab Jelly – 用上本地藍花蟹入饌，配上Burrata芝士、番茄啫喱和魚子醬，置頂的泡沫以八珍甜醋和日本赤醋炮製，蟹肉和醋向來是絕配，兩位主廚以現代烹調方式重現經典美味，實在沒有不喜歡的理由。

Kuruma Shrimp Mille Feuille – 之後來了一道無論賣相和味道都一樣精彩的花竹蝦千層餅，用上花竹蝦入饌，再以本地蝦醬、番茄和燈籠椒弄成醬，做成千層餅後置頂放上以蝦油炮製的蛋黃醬，用手拿起放進嘴巴，一時間舌頭上蝦香綻放，回味無窮。

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