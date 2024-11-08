大閘蟹季來了！淮揚菜館嘗大閘蟹菜式：清燉蟹粉獅子頭、西施白玉球蟹皇粉、蟹皇粉菊花桂魚、清蒸6両重大閘蟹，滋味無窮

最近來到上環主打淮揚菜的「江蘇銘悅」品嘗大閘蟹和蟹粉菜式，記得去年差不多時間亦到此享用了一頓秋季蟹粉盛宴，美味至今依舊記憶猶新，今年再次到訪，一切來得十分期待。

「江蘇銘悅」擅長以時令食材和海鮮炮製淮揚菜式，每年10至11月來到大閘蟹季，餐廳當然不會錯過運用這款鮮味滿載的食材，以傳統菜譜加入現代烹調方式炮製多款不時不吃的大閘蟹菜式。安坐好後，我們先來一口香檳洗擦味蕾，為之後的美食做好準備。

先來三款前菜，先來品嘗涼拌杭椒鮮鮑角，能吃到微微的麻辣香，跟鮮甜爽嫩的鮑魚十分匹配；藤椒乳鴿皮爽肉嫩，咀嚼時能輕輕感受到藤椒的辣香，好吃之餘又有開胃作用；鎮江雙色餚肉跟平常賣相不太一樣，餚肉中大概有四分之一是呈現暗紅色的啫喱狀態，詢問之下，原來是以鎮江醋炮製而成的醋啫喱，吃時盡量一口吃下，不用蘸醋，也能吃到醋香。

之後來了第一道蟹粉菜式清燉蟹粉獅子頭，用上肥、瘦參半的豬肉和蟹肉製成了獅子頭，口感來得十分輕盈鬆軟，置頂放上蟹粉，一啖入口，鮮香四溢，配上清甜湯液，瞬間獲取了我們歡心。

來到享用大家期待已久的清蒸大閘蟹，足六両重的大閘蟹蟹公，甫一揭開蟹蓋，便能看見黃澄澄的蟹膏和白膏互相輝映，一啖入口，是澎湃的鮮味，蟹肉又清又甜，配上古越龍山陳釀二十年紹興花雕酒，蟹香配上酒香，美味度立即加倍提升。

西施白玉球蟹皇粉隨後送上，用上巨型虎蝦入饌，製成蝦球後置底配上蒸蛋，當然不能缺少是夜主角蟹粉，大量的蟹粉為菜式添上濃郁香氣，滑溜的蒸蛋遇上香噴噴的蟹粉，實在沒有不喜歡的理由。

蟹粉菜式停不了，再來有蟹皇粉菊花桂魚，用上原條桂魚，師傅先起魚肉鎅花，再蘸粉糊往滾油裏炸，綻成菊花形狀，再放上炸過的魚頭魚尾，淋上金黃色蟹粉即成，入口香脆可口，蟹香和魚香完美融合，一吃愛上。

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