澳門五星級酒店高級鐵板料理：松茸愛知鯛魚士瓶蒸、稻草煙北海道金槍魚大腹、南非活鮑魚、西澳龍蝦、小田和牛，大滿足的一夜

最近來到澳門銀河萊佛士酒店剛剛開業不久的高級鐵板燒餐廳「承 · 鐵板料理」食晚餐，餐廳由擁有多年高級日本料理經驗的匠人級別廚師出擔行政主廚一職，帶領一眾同樣經驗豐富的職人廚師團體為客人在鐵板上炮製出一道接一道的佳餚美餚，實在是一切來得太期待。

一步踏進餐廳，映入眼簾是華麗寬敞的用餐空間，鐵板燒吧枱分作左右兩邊，感覺就像置身於一個尊貴的美食歌劇院裏面，主用餐區可以容納22位客人，另外設置兩間廂房，為客人提供更高私密度的用餐環境。餐廳裝潢選用自然色調，以木、石、鐵板和藝術品營造出優雅的氛圍，巧妙地融合了日本傳統美學和現代簡約設計於一身，客人安坐其中，感覺特別舒適愜意。

我們安坐於左手邊的鐵板吧枱，先來一口充滿米香的日本清酒滋潤舌頭，為之後的美食做好準備。

當晚我們享用了一個「特別精選主廚發辦」餐單，由經驗老到的大廚Chef Wong為我們烹調，先由靜岡鱒魚配土佐醋啫喱 揭開序幕，鮮度十足的鱒魚配上帶點酸度的土佐醋啫喱，置頂放上鮮甜的北海道海膽，用小匙由頂至底潷起全部食材放進嘴巴，一瞬間鮮味綻放，胃口大開。

松茸，愛知鯛魚士瓶蒸 – 之後來了一道清甜滋潤的湯品，鮮香十足的松茸讓湯液散發陣陣幽香，來自愛知縣的鯛魚肉質柔軟，喝得身心溫暖。

稻草煙北海道金槍魚大腹，牡丹蝦魚子醬 – 只見大廚用備長炭在肥美的吞拿魚大腹上來回輕輕燒灼，一時間香氣瀰漫，配上鮮甜到一個點的牡丹蝦和魚子醬，又是一道鮮甜可口的菜式。

活鮑魚和龍蝦 – 終於來到鐵板菜式登場，只見大廚拿起短鏟、刀叉和銅帽蓋上陣，在鐵板上來回飛舞，分別把南非活鮑魚和西澳龍蝦炮製成美味佳餚。先來品嘗鮑魚，一口吃下，鮑魚來得又鮮又甜，肉質軟嫩到一個點，亮點是置底的鐵板炒海苔，清鮮度十足，跟鮑魚同吃，美味度立即加倍提升。

來自西澳的龍蝦清甜度特別高，大廚先把龍蝦拆肉來煎，另一邊廂再把龍蝦殼用銅帽蓋著焗出香氣，之後再把煎好的龍蝦肉放回殼上，置頂放上一點點莎莎醬調味，讓龍蝦鮮香之餘亦散發一點清新。

下一頁：更多精彩菜式 - 鹿兒島小田和牛、承•和牛壽喜燒、長州雞配季節菌菇黑松露釜、鐵板法式多士配北海道牛奶霜淇淋飯