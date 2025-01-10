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「世」界味覺之旅
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10/01/2025

米芝蓮星級法國餐廳新菜單！甘海老撻、時令池魚配日本梨、30年陳紹興酒煮三黃雞配黑松露

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　上個月是生日月，感謝朋友們的親切邀約，出席了不少生日飯局，其中一餐到訪了米芝蓮一星法式餐廳 ÉPURE，對上一次到訪要數到半年前餐廳主廚 Aven 和都柏林二星餐廳 Chapter One 主廚 Mickael 聯手炮製的四手聯乘餐單，當晚的美味依舊印象深刻。上個月適逢餐廳換上新 Menu，向來是 Aven 粉絲的我，一切來得太期待。

 

 

　　安坐好後先來一口巴黎之花香檳清洗味蕾，再試一些香噴噴麵包，為之後的美食做好準備。

 

 

　　Comté and truffle beignet, vin jaune - 先來三款逗嘴小吃，第一款是一顆黑色造型的芝士球，用上24個月的Comté cheese入饌做餡料，黑色外殼是加入黑松露製作，上面配上黃酒啫喱，還有一片即刨黑松露，一口吃下，黑松露幽香配上濃郁芝香，簡單地討人歡喜。

 

 

　　Ama ebi with shiitake and guanciale - 之後來了一款甘海老撻，先把甘海老炭燒一下，配上香氣四溢的松茸和油脂感十足的豬面頰肉，搭配自家製荷蘭醬，置底有以松茸和菇菌製作的脆片，能吃到香濃的鹹香味道，口感外脆內軟，一吃愛上。

 

 

　　Sea urchin with Jerusalem artichoke and nori - 最後一道餐前小食是餐廳名物一口海膽撻，Aven 用上馬糞海膽入饌，配上耶路撒冷雅支竹，再用醬油做成啫喱包裹著海膽和雅支竹，一啖入口，海膽香氣和醬油香氣融合得如膠似漆，雅支竹豐富了口感，是百吃不厭的美食。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—池魚配日本梨、北海道番茄配青蘋果啫喱、巨型緬因帶子三文魚子魚子醬

 

 

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