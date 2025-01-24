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「世」界味覺之旅
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24/01/2025

米芝蓮一星Fusion菜開業五周年！特色和牛他他泡芙、西班牙凍湯、日本松葉蟹湯飯，阿根廷星級主廚炮製日式西班牙風味

#美食地圖 #Dining #米芝蓮 #阿根廷 #西班牙菜 #中環 #Ando #Fusion菜 #Food Map
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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了位於中環的ANDO，同時榮獲米芝蓮指南一星及黑珍珠餐廳指南一鑽殊榮的ANDO原來已經踏入第五個年頭，主廚Agustin特別為了紀念餐廳開業五週年推出了全新五道菜的 「Celebration」餐單，一切來得太期待。

 

 

　　阿根廷籍的星級主廚Agustin首先在意大利和西班牙開啟了廚師之路，之後到了美國和日本塑造屬於他本人獨一無二的廚藝，及後來到香港發展，於2020年開設了ANDO，不用多久便摘下米芝蓮一星榮譽，實力不容置疑。除了對美食有要求，Agustin對食品永續發展一樣盡心盡力，最近餐廳更加獲得了食品優質永續發展標準最高評分認可，拿下了三星評級，月尾更加會出發馬德里融合美食節擔任演講嘉賓，ANDO在一遍喜悅聲中迎來了五歲生日。

 

 

　　當日除了遇上平時經常一起吃飯的美食博主朋友之外，連阿根廷駐香港總領事Mr Gonzalo Javier SABATE也是座上客之一。Agustin在新餐單中選用了不少阿根廷食材，而侍酒師Carlito亦用上阿根廷美酒作為配對餐單。

 

　　先來一口來自阿根廷的Mariflor Sauvignon Blanc 2020，清爽的味道瞬間洗刷了味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

　　Grilled Octopus – 餐單由三道餐前小吃開始，先品嚐加入了白豆和乾番茄炮製的烤八爪魚撻，吃時注入特製泡沫，拌勻同吃，味道鮮香，口感輕盈。

 

 

　　Hokkaido Scallops – 之後是一款以北海道扇貝製作的小撻，加入酸橙、醬油和萵筍，味道鮮甜之餘，亦能突出屬於扇貝自身的味道。

 

 

　　Wagyu Tartar – 最後一款小吃是和牛他他泡芙，中間放了發酵過的辣椒，為菜式添上一點點辣勁，吃得更加開胃。

 

 

下頁看更多美食！

 

 

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