米芝蓮一星餐廳10周年「麵條」主題盛宴！華麗版台灣牛肉麵、魚子湯葉麵條、鴨肝混醬腸粉，以麵條溫度呈現各種美味

米芝蓮一星餐廳VEA不知不覺已經踏入第十個年頭，記得當年有幸出席三周年紀念派對，餐廳主廚兼主理人Vicky把餐廳化身成老香港模樣，亦特別設計了不少只此一晚的懷舊美食，包括精製菠蘿油、黯然銷魂飯、魚子醬饅頭，甚至連羊腩煲都有，當中最引人入勝的莫過於懷舊糖蔥餅，當晚大受賓客喜歡，直到今天依舊偶然會在餐單中出現。三周年紀念已經如此隆重，來到十周年當然會再下一城，Vicky設計了一個「10周年紀念系列」特別餐單，第一彈命名為 Twirl & Slurp，選用了Vicky平常最愛的食物「麵條」來做主題，餐單只限於星期六的午餐時段供應，共有6道菜，以「麵條」的溫度、質地、風味和形狀來展現各種不同的美味，實在是一切來得太期待。

一步踏進餐廳，跟往常不一樣，只見餐廳在不同位置都掛起了長長的自家製麵條，跟餐單的主題十分匹配。安坐好後我們先來一口香檳洗刷味蕾，為之後的美食做好準備。

4℃ - 餐單十分有趣，以溫度來做菜名，第一道菜Vicky用上香港腐皮搭配日本湯葉來製成麵條，配上三款不同的魚子，包括兩款三文魚子和魚子醬，以豆乳製成醬汁，最後加入菜甫油、辣椒油和蔥油增添香氣，一口吃下，鮮香十足，無論賣相和味道都討人喜歡。

12℃ - 第二道菜Vicky以藍鰭吞拿魚切成麵條形狀，包裹著意大利青瓜，加入芝麻和青檸油一同享用，吃時用筷子由底至頂撈勻，感覺像我們農曆新年吃的「撈起」，肥美的吞拿魚和清新的意大利青瓜互相取得平衡，加入青檸油醬汁，讓菜式的美味度立即加倍提升。

21℃ - 用上鮮度十足的牡丹蝦來搭配一款陝西風味麵條，蝦頭放置於另一個特別器皿，吃時侍應會把蝦頭裡面的蝦膏、蝦油全部淋在麵條和蝦身之上，蝦肉彈牙爽嫩，吸收了蝦油精華的麵條每一口都是美味。

42℃ - 第四道菜以墨魚製成寬麵條，靈感來自潮州魚皮餃的餃子皮，再加入唐芹為菜式注入特殊香氣，享用前即席刨下黑松露片，拌勻同吃，一時間嘴巴裡充滿了墨魚的鮮、唐芹的香和黑松露的幽香，三者配合得如膠似漆，不分你我。

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