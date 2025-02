四大名廚帶來東京米芝蓮星級滋味，發酵大白菜卷、金黃椎茸批、西班牙金絲龍蝦燴飯，八手聯乘獻技盡顯星廚功架

一日限定的「YAKUSOKU 2.0」分作日與夜兩種不同體驗,日間部分是CENSU HK與Azuki to Kouri聯手推出的日間限定刨冰甜品店,好開心有機會品嚐了首次登陸香港,堀尾美穗的招牌甜品Azuki to Meringue(HK$198),這款甜品以香甜的十勝紅豆為基底,搭配新鮮忌廉和輕盈如雲朵般的法式蛋白霜,每一口都充滿層次感。

最近來到CENSU HK品嚐了一頓千載難逢的星級盛宴「YAKUSOKU 2.0」,說的是CENSU HK x Florilège x Azuki to Kouri x CENSU TOKYO 的八手聯乘晚宴,CENSU HK主理人兼主廚佐藤峻特意邀請來自東京兩大知名餐廳 - 米芝蓮二星餐廳Florilège的主廚川手博康和創意甜品店Azuki to Kouri的主廚堀尾美穗,再加上CENSU TOKYO主廚金須郁幸一同來到香港,為客人打造一場前所未有的聯乘晚宴,除了廚藝上的交流,亦蘊含了兩地飲食文化的融合,一切來得充滿著期待。