中環日式禪意庭院！新開高級Omakase餐廳：薄切真鯛刺身、魚子醬海膽毛蟹與炸富山白蝦，時令食材滿載滋味

最近來到藏身於中環半山堅道，剛剛開業不久的廚師發辦壽司餐廳NIWA，未進入餐廳前已經被充滿日式禪意庭院設計的門面所驚艷，餐廳裏面的設計一樣雅致，客人安坐其中用餐，感覺特別悠閒愜意。

我們安坐於檜木壽司吧枱，侍應送上冰凍的日本清酒，先來一口醒醒味蕾，為之後的美食做好準備。

法蓮草と春菊 – 晚市廚師發辦餐單由一道菠菜與春菊開始，這道菜看似簡單，卻充滿層次感，菠菜的柔軟與春菊的清香纏綿交織，搭配淡雅醬汁，清新得來又不失風味。

富山産白海老の唐揚 – 用上日本富山灣的特產白蝦入饌，質感細膩，風味鮮甜，師傅先將白蝦輕輕裹上薄薄的麵衣，炸至金黃酥脆，鮮味在嘴巴裏綻放，令人回味無窮。

茶碗蒸し – 之後來了一款加入了滿滿蟹肉的茶碗蒸，蒸蛋滑嫩如絲，配合鮮美的高湯，每一口都充滿溫暖的幸福感。

真鯛薄切り – 來到刺身環節，真鯛是日本料理中常見的高級魚種，師傅先放入冰箱內做了5天熟成處理，讓魚味更加突出，吃時將其切成薄如蟬翼的片狀，搭配清新的酸橘汁，入口清爽，充滿魚香。

魚籽醬雲丹毛ガニ – 緊接著是一道用上三款矜貴食材炮製的華麗三重奏，師傅巧妙地把日本鱘魚子醬的鹹鮮、北海道根室海膽的濃郁與北海道毛蟹的甜美融合於一身，每一口都變成極致的享受。

タコ柔らか煮 – 八爪魚上枱時沒有甚麼擺盤，但只要吃上一口，便知道厲害，煮得軟嫩卻不失彈性的八爪魚，搭配淡淡的醬汁，風味溫和卻不失層次感，簡單地獲取了我們歡心。

あん肝最中 – 師傅選用北海道東南方噴火灣的鮟鱇魚肝入饌，夾在酥脆的最中餅裏面，一口咬下，口感豐富，味道濃郁卻不膩口，令人印象難忘。

鰻の炭焼き – 進入手握壽司環節之前來了一道炭火燒鰻魚，經過炭火烤製的鰻魚，外皮酥脆，內裏肉質細嫩，炭香撲鼻，搭配微甜醬汁，好吃到停不了口。

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