世界唯一米芝蓮三星潮州菜餐廳插旗深圳！經典潮洲凍大紅蟹、澄海滷水老鵝頭、雞油灼大響螺，回味無窮的星級滋味

最近和友人來到深圳食晚飯，目的是為了品嚐北京米芝三星餐廳「潮上潮（朝陽）」於深圳開設的分店，餐廳位於羅湖萬象城，經過一眾高檔名牌商店影射出來的璀璨燈光，我們來到了前往餐廳的電梯大堂，搭乘電梯到達L3層，一步踏進餐廳，已經被古樸而華麗的裝潢吸引，我們當晚安坐於廂房裡面，先來一口溫暖熱茶，輕輕洗刷一下味蕾，為之後的美食做好準備。

餐廳行政總廚張一峰師傅是土生土長的香港人，年輕時於香港磨練廚藝，習得一身好廚功，之後北上發展，2019年帶領當時效力的「吉品軒」拿下上海米芝蓮一星殊榮，及後獲邀加入北京「潮上潮（朝陽）」的開業團隊，出任行政總廚一職，分別於2022及2023年奪取北京米芝蓮二星，於2024和2025年再下一城，登上北京米芝蓮三星寶座，而峰師傅亦於2024年在杜拜舉辦的The Best Chef Award中獲頒發Knife 3「三把刀」最高榮譽，實力的確非同凡響。

深圳「潮上潮」跟北京總店風格略有不同，餐牌上能找到不少穩打穩扎的傳統潮州菜和粵菜，以食材和廚功為客人炮製出各式各樣的佳餚美饌。

安坐好後侍應先送來有「潮州三寶」之一的老香黃製作的漬物和小點心來滋潤一下喉嚨，之後還有以陳放二十年的老香黃沖泡的清新飲品，喝罷，舒喉又暖心。

潮洲凍大紅蟹 – 當天晚餐由顏色鮮艷的大紅蟹揭開序幕，用上汕頭本港的大紅蟹入饌，經冷凍後能釋放出蟹肉的鹹鮮味，一啖入口，肉厚鮮甜，簡單地獲取了我們的歡心。

潮州凍馬友魚飯 – 之後輪到品嚐吃潮州菜不可或缺的魚飯，馬友肉質鮮嫩，配上普寧豆醬同吃，美味度立即加倍提升。

澄海鹵水老鵝頭 – 吃過凍蟹、魚飯，當然少不了享用潮州鹵水菜式，峰師傅為我們準備了矜貴的鹵水老鵝頭，選用四年以上的澄海獅頭鵝入饌，大大隻的鵝頭十分多肉，鹵水香氣滿載，口感醇厚飽滿，吃得大家十分滿足。

潮州酸菜拌筍絲 – 峰師傅把春筍切成長短粗幼都一致的筍絲，拌上百年老壇酸菜，既簡單又美味。

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