中環意大利餐館初入選亞洲50最佳餐廳！豬蹄凍三文治、皮埃蒙特小牛扒、手工紅蝦魚湯貝殼意粉，品嘗意式傳統家庭菜

最近到訪了中環擺花街的意大利餐館Testina，餐廳開業了三年多，是意大利米蘭知名食府Trippa Milano在香港開設的姊妹店，主打以內臟炮製各式各樣意大利傳統的家庭菜式，向來喜歡這裡的炸牛肚、香煎豬頭肉、鹽焗鱈魚蓉和鴨肉醬手工闊麵等等的招牌菜，真心想想也覺興奮。最近餐廳首次打入「亞洲50最佳餐廳」拿下了第60名的佳績，的確可喜可賀，適逢主廚Marco Xodo推出了一系列新菜式，作為粉絲的我當然沒有不來捧場的理由，一切來得太期待。

先來一口意大利氣泡酒打開味蕾，為之後的美食做好準備。

Scampi Carpaccio – 晚餐先由一款海蜇蝦薄片開始，Chef Marco選用來自地中海的海蜇蝦入饌，做成Carpaccio後再加入自家製柑橘油來增加清酸感，置頂放上煙燻魚籽，除了美味之外，賣相亦變得更漂亮。

Blood Orange Carpaccio – 吃過大蝦薄片，緊接而來是一款血橙薄片，酸度剛好的血橙配上芝士、西西里鯷魚和茴香，清爽的感覺十分治癒，簡單地討人喜歡。

Pig's Trotter Terrine Bruschetta – 之後的一款前菜以Chef Marco小時候過聖誕時能吃到的傳統節日食物豬蹄凍為藍本，先把豬肉煮至軟腍，冷卻後成為豬蹄凍，加入黑胡椒和茴香花粉調味，配上烤麵包成為開面三文治，自己雖然不是成長於意大利，但吃過這款美味的豬蹄凍三文治，也能感受到主廚兒時的歡樂。

Charcoal Roasted Eggplant – 當晚最後一款前菜是炭烤茄子，配上24個月巴馬臣芝士原來已經好吃非常，再加入以新鮮蕃茄和酸豆製成的蕃茄醬、麵包粒和芝士，輕輕烤過，入口又酥又脆，好吃得念念不忘。

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