米芝蓮一星餐廳創新中法Fusion菜！普羅旺斯白蘆筍春卷、波蘭餃子配羊肚菌、阿維儂羊肉鍋貼，精緻玩味Wrap & Roll

Wrap It Yourself – 侍應送來了一個十分精緻的木盒,之後逐層打開,原來第一道菜是由我們自己發辦,Vicky為我們準備了三款小食,包括拌入了用余均益辣椒醬醃過的蛋黃製成的和牛他他、地中海紅蝦他他和加入了勺草乳酪炮製的皇帝蟹沙律,配上旁邊幾款時令的新鮮菜葉,可以依據自己喜好創作不同配搭,最愛有勺草蟹沙律和余均益辣椒醬牛肉他他,前者口味清新,後者風味濃郁,跟新鮮菜葉同吃,簡單地獲取了我們歡心。

You May Also Like