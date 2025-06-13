澳門倫敦人名匯星廚四手饗宴！魚子醬海膽凍、生焗黃皮老虎斑、潮州三十年老菜脯飯，經典粵菜滋味

早前參加了澳門倫敦人名匯星光熠熠的開幕派對，當晚有好多來自世界各地的巨星參與，最興奮當然是能夠跟偶像碧咸相遇，實在是一切來得太夢幻！相隔三日，再次來到澳門倫敦人名匯，今次目的是為了品嘗一個同樣超夢幻的星級四手饗宴，今年的《金宴 · 一席一傳奇》名廚系列第一彈酒店邀請了來自上海米芝蓮一星及黑珍珠三鑽餐廳「菁禧薈」的創始人兼主廚杜建青師傅聯同澳門米芝蓮入選餐廳「品粵軒」的中菜行政總廚張錦東師傅聯手打造，兩位名廚於倫敦人名匯二樓的漢普閣一同為賓客獻上一個為期三晚的星級盛宴，愛吃如我當然不會錯過。

杜建青師傅擁有超過三十年的上海精緻餐飲經驗，於2015年開設菁禧薈，不用多久便連續八年獲得米芝蓮一星及大眾點評黑珍珠三鑽餐廳殊榮，正正是「實力打造非凡，成功絕非偶然」的典範。

2023年年初第一次到訪位於澳門威尼斯人裏面的「品粵軒」，美味回憶依舊停留於內心深處。行政總廚張錦東師傅來自香港，曾於著名食府香港利苑酒家歷練多年，鍊出一身好廚功，之後曾於內地和港澳多間米芝蓮星級餐廳出任主廚，獲獎無數，是一位精通中國南北烹飪文化精髓之餘，又俱備國際視野的新晉粵菜名廚。

當晚菜單由兩款餐前小吃開始，先來 胭脂冰梨，張師傅用新鮮橙汁和菠蘿汁浸泡過的冬瓜，再搭配火龍果肉和加入話梅調味過的雪梨片，味道酸酸甜甜，口感清爽；杜師傅的 一口鳳凰卷 是一道川辣版本的口水雞卷，一啖入口，香辣兼備，瞬間愛上。

來到冷菜拼盤環節，舂畦疊翠玲瓏卷 由張師傅炮製，用上不同食材做成素菜卷，入口清新；杜師傅的 凍馬友魚飯 鮮味滿載，配上普寧豆醬同吃，美味更上一層；再來又輪到張師傅登場，指橙白玉脆塔 加入了橙肉和帶子粒於脆片之上，口感豐富；最後是杜師傅賣相超靚的 魚子醬海膽凍，用上鮮甜度十足的海膽做成果凍，上邊放上矜貴的魚子醬，實在沒有不喜歡的理由。

湯品時間有「菁禧薈」的 頭水紫菜雪花牛肉湯，鮮到一個點的頭水紫菜讓湯頭變得清甜討喜，還有入口軟嫩的雪花牛肉，好吃得念念不忘。

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