五星酒店福建菜！福州15年老酒熟醉紅蝦、紅燒鮮蝦遼參釀羊肚菌、同安封肉，吃得出的精緻！

最近來到港島香格里拉酒店八樓的福建菜餐廳「茗悅」食晚餐，對上一次到訪已經超過半年，要知道城中主打福建菜系的食肆寥寥可數，所以一想起要吃福建菜，自不然便會想起這裏。知道餐廳剛剛推出了全新的大廚嘗味套餐，裏面新菜式佔了大多數，向來是主廚林陽師傅的粉絲，實在沒有不來品嘗的理由，一切來得太期待。

當晚六點半左右便到餐廳，落地玻璃窗外依舊還有絲絲日光，影襯在綠意盎然、充滿度假氛圍的用餐空間，真心超美，客人置身其中，感覺特別悠閒愜意。我們先來品嘗由茶藝師陳寶玲沖泡的歡迎茶，之後再說出自己喜歡的口味，她便會推薦合適的茶葉，之後再為客人悉心沖泡出一壺香氣四溢的熱茶，喝罷，暖身又暖心。

福建特色拼盤 – 先來品嘗由五款前菜組成的特色拼盤，當中包括有百吃不厭的閩南五香卷；用上西班牙紅蝦製作的 福州15年老酒熟醉紅蝦，吃時把蝦頭拿起將蝦膏全部擠出跟蝦肉一同送進嘴巴，蝦香和酒香混為一體，不分你我；蟹粉蟹肉小金杯 是小金杯的變奏版，一樣滋味；永春老醋海蜇凍 製作靈感源於福建特色小吃土筍凍，用了海蜇來替代土筍，味道來得更加清新；百香漬金瓜 吃過四款味道豐富的前菜，再來一片百香漬金瓜，正好清新一下味蕾，迎接之後的美食。

紅菇竹笙燉花膠湯 – 來到自己最愛的湯品時間，花膠湯的湯頭清晰見底，湯液鮮甜滋潤，最後吃過柔軟的花膠呵護一下肌膚，完美的體驗。

紅燒鮮蝦遼參釀羊肚菌 – 先把羊肚菌清洗乾淨，再把鮮蝦、遼參釀入羊肚菌裏面，吃時口感豐富，嘴巴裏香氣綻放，置底還有至愛的甜青豆，簡單地俘虜了我們的味蕾。

金銀蒜糟菜蒸海蟶子 – 林師傅用上鮮度十足的蟶子入饌，配上金銀蒜和糟菜來蒸，一啖入口，鮮味滿載。

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